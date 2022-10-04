Врио прокурора Бурятии приедет с Кузбасса

Кто будет назначен следующим прокурором Бурятии, пока точно неизвестно
Как стало известно «Байкал-Daily», временно исполняющим обязанности прокурора Бурятии будет назначен Михаил Филичев. Сейчас он занимает пост заместителя прокурора Кемеровской области, на эту должность его назначили в 2019 году.
Источник «Байкал-Daily» уточнил, что Филичев займёт пост прокурора Бурятии с приставкой «и.о.» на время отпуска Галины Ковалёвой, которая скоро покинет эту должность.
Так что велика вероятность, что именно он и станет следующим прокурором Бурятии. Впрочем, утверждать это на 100% пока невозможно.
О том, что Галина Ковалёва покидает пост прокурора Бурятии, стало известно накануне. 3 октября истёк её пятилетний срок полномочий. Возможно, она получит назначение в другом регионе. Отметим, в органах прокуратуры Бурятии Ковалёва трудится с 1995 года.
Справка:
Михаил Филичев окончил Омский юридический институт Министерства внутренних дел РФ по специальности «Юриспруденция» в 1998 году.
В органах прокуратуры работает с 1999 года. Трудился на должностях следователя прокуратуры Сузунского района Новосибирской области, заместителя прокурора, прокурора Сузунского района, заместителя начальника управления правовой статистики, начальника управления правовой статистики прокуратуры Кемеровской области. С декабря 2017 года работал начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.
За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации (объявлена благодарность, награждён нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации»).
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