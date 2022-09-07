Глава Бурятии: «Пользу от вхождения Бурятии в ДФО мы получили быстро и много»

Власть, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

За счёт дальневосточной поддержки республика решила целый комплекс проблем



Вхождение Бурятии в Дальневосточный федеральный округ сразу же положительно повлияло на её экономику. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме-2022, стартовавшем во Владивостоке 5 сентября.



Вчера во время презентации на стенде Минвостокразвития РФ главе региона задали вопрос, что получила Бурятия от перехода в ДФО в 2018 году, какие итоги можно подвести несколько лет спустя?



- За счёт дальневосточной поддержки решили целый комплекс проблем, к которым раньше не знали, как подойти. Мы очень быстро, в первый же месяц, почувствовали существенные изменения в решении наших социально-экономических проблем. Это дальневосточные президентские субсидии на социальные объекты. Мы обновляли погружной состав пассажирского транспорта – покупали трамваи. Закупили более 1000 экземпляров различного медицинского оборудования. Строили детские школы искусств, гуманитарный лицей, детские сады, котельные и т.д. Мы это сделали, и люди это почувствовали, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Также по его словам, после вхождения в ДФО бизнес также почувствовал себя по-другому. Поскольку те меры поддержки, которые есть в рамках дальневосточной поддержки, уникальны. Как сообщил глава, «крупнейшее месторождение цинка десятилетия стояло и не двигалось, но когда мы вступили в ДФО и появились меры поддержки и субсидирования для развития инфраструктуры, бизнес-модель сложилась. И заработал инвестпроект ГОК «Озёрный». Сегодня туда уже вложено порядка 40 млрд рублей. Общий объём инвестиций порядка 95 млрд рублей. Проект реализуется в полном объёме, и мы рады, что эти меры поддержки на Дальнем Востоке помогли такой большой проект запустить. После присоединения Бурятии к Дальнему Востоку у республики в целом выросла инвестиционная привлекательность».



- Меры поддержки, которые Юрий Петрович Трутнев административно сам обеспечивает и реализовывает, «погружаясь» в любой более-менее крупный проект и обеспечивая контроль его реализации – это тоже придаёт определённую уверенность нашему инвестору. Когда мы вступали в ДФО, мы сами не ожидали, что получим те результаты, которые есть сейчас. Но мы их получили очень быстро и много, - добавил глава Бурятии.



