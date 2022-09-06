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Замруководителя Бурприроднадзора уволился после 12 лет службы

Замруководителя Бурприроднадзора уволился после 12 лет службы
Власть,  Фото:сайт Бурприроднадзора
Постановление подписал глава Бурятии

5 сентября Сергей Нестеров покинул пост заместителя руководителя Бурприроднадзора (республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования). Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В документе указано, что Сергей Нестеров уволился по собственной инициативе.

Как сообщал «Байкал-Daily», эту должность Сергей Нестеров занимал с 2010 года. Приказ о его назначении 12 лет назад подписал тогдашний президент республики Вячеслав Наговицын

В 2020 году Нестеров исполнял обязанности руководителя Бурприроднадзора в связи со смертью прежнего начальника Сергея Щепина. 

С апреля 2021 года по нынешний день ведомство возглавляет Марина Дамдинова. Она пришла в Бурприроднадзор из органов прокуратуры. 

увольнение Бурприроднадзор

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