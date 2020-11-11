Прежний руководитель Сергей Щепин скончался
В Бурприроднадзоре назначен временно исполняющий обязанности руководителя. Им стал Сергей Нестеров.
Нестеров занимает пост одного из двух заместителей руководителя. Он руководит отделом государственного экологического, геологического и водного контроля и надзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», место руководителя Бурприроднадзора опустело с конца октября. Прежний начальник Сергей Щепин скончался в возрасте 61 года.
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прежний руководитель Сергей Щепин скончался
Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
За основу будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября
Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район
Муниципальный служащий дал поблажку частной компании
Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности
С 21 октября зафиксировано 1130 несоблюдений санитарно-эпидемиологических норм
Власть, 10.11.2020
Бывший руководитель Росграницы, находящийся в колонии, вину не признаёт
Власть, 10.11.2020
С иском в суд обратился прокурор
«Владимир Путин» побеседовал с ректором о коронавирусе и общежитиях
Бурятия стала единственным регионом с успешным примером государственно-частного партнёрства по нацпроекту
Подобный семинар-дискуссия прошёл в Бурятии впервые
Анна Попова также рекомендует отметить праздник на даче
Счётная палата вскрыла серьёзные нарушения в министерстве природных ресурсов Бурятии
Виновника наказали предупреждением