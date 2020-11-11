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Назначен временный начальник Бурприроднадзора

Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Власть, 
Прежний руководитель Сергей Щепин скончался

В Бурприроднадзоре назначен временно исполняющий обязанности руководителя. Им стал Сергей Нестеров.

Нестеров занимает пост одного из двух заместителей руководителя. Он руководит отделом государственного экологического, геологического и водного контроля и надзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», место руководителя Бурприроднадзора опустело с конца октября. Прежний начальник Сергей Щепин скончался в возрасте 61 года.





Бурприроднадзор
 
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