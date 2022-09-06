Приказ подписал Генеральный прокурор
На должность прокурора Еравнинского района Бурятии назначен Ярослав Носков. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов от 2 сентября 2022
Ярослав Носков в 2014 году окончил Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В органах прокуратуры республики проходит службу с сентября 2014 года.
Занимал должности помощника прокурора Прибайкальского, Баргузинского районов, Октябрьского района Улан-Удэ, старшего помощника, заместителя прокурора Кижингинского района, заместителя прокурора Прибайкальского района, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры республики.
С мая 2022 года состоял в должности заместителя прокурора Еравнинского района, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Назначен прокурор Еравнинского района Бурятии
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