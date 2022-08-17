Указ вступит в силу в начале октября
Из наименования министерства культуры и архивов Иркутской области исключаются слова «и архивов». Указ об этом подписал губернатор региона.
- Необходимость переименования обусловлена функционалом, которое министерство осуществляет. В соответствии с положением о министерстве, в его ведении находится архивное агентство Иркутской области. Однако, оно самостоятельно реализует полномочия в сфере архивного дела, в том числе, принимает правовые акты, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области.
Кроме того, действующее законодательство не предусматривает включения в наименование органа исполнительной власти региона названий служб или агентств, которые находятся в его ведении. В связи с этим, наименование министерства требуется привести в соответствие с его компетенцией и полномочиями.
– Наличие в наименовании министерства слов «и архивов» вводит в заблуждение граждан, государственные и муниципальные органы. Они обращаются в наше ведомство по вопросам в сфере архивного дела, работы государственных архивов, то есть в отношении функций, которые министерством не осуществляются. Это создаёт лишнюю переписку, влияет на качество работы министерства и архивного агентства, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.
Переименование министерства не повлечёт изменения штатной численности ведомства. Указ вступит в силу с 1 октября.
В Иркутской области министерству поменяют название
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