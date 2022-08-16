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Михаил Мишустин прилетел в Читу

Михаил Мишустин прилетел в Читу
Власть, 
До Забайкалья премьер-министр побывал в Горно-Алтайске и Якутске

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел сегодня утром в Читу. В Забайкальском крае он завершает свою рабочую поездку по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.

Сегодня утром у трапа самолёта в Чите Мишустина встретили вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

 
В зале читинского аэропорта Михаилу Мишустину представили предварительные итоги работы единой дальневосточной авиакомпании, сообщает «МК в Чите».

Также у премьер-министра здесь запланировано посещение ряда социальных и промышленных объектов. Так, Мишустин посетит краевую клиническую больницу. Он осмотрит физиотерапевтическое и гематологическое отделения, посмотрит презентацию строительства детской краевой клинической больницы, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, Мишустин посетит компанию «Специализированный застройщик «Мир», которая включает в себя кирпичный завод и завод по производству железобетонных изделий. В ходе визита на предприятие премьер ознакомится с выставкой резидентов ТОР «Забайкалье» и с презентацией реализации программы «Единая субсидия», передаёт РИА Новости.

В Забайкалье Мишустин прибыл из Якутска. В столице Якутии он накануне ознакомился с IT-проектами региона и провёл совещание по борьбе с природными чрезвычайными ситуациями и ликвидации их последствий. До этого в Горно-Алтайске Мишустин провёл совещание о развитии туристической отрасли России.  
правительство России

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