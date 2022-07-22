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Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ

Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые руководители назначены в двух судах республики

Бывший судья Верховного суда Бурятии Александр Ралков стал новым председателем Железнодорожного районного суда Улан-Удэ. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

В 2006 году Александр Ралков был назначен судьёй Октябрьского районного суда. В 2017 году перешёл на службу в Верховный суд республики.

Этим же указом Путина председателем Северобайкальского городского суда назначена Евгения Казакова.

Срок полномочий рассчитан на шесть лет.

назначение суд

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