Новые руководители назначены в двух судах республики
Бывший судья Верховного суда Бурятии Александр Ралков стал новым председателем Железнодорожного районного суда Улан-Удэ. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
В 2006 году Александр Ралков был назначен судьёй Октябрьского районного суда. В 2017 году перешёл на службу в Верховный суд республики.
Этим же указом Путина председателем Северобайкальского городского суда назначена Евгения Казакова.
Срок полномочий рассчитан на шесть лет.
Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ
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