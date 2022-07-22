Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ

Новые руководители назначены в двух судах республики



Бывший судья Верховного суда Бурятии Александр Ралков стал новым председателем Железнодорожного районного суда Улан-Удэ. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.



В 2006 году Александр Ралков был назначен судьёй Октябрьского районного суда. В 2017 году перешёл на службу в Верховный суд республики.



Этим же указом Путина председателем Северобайкальского городского суда назначена Евгения Казакова.



Срок полномочий рассчитан на шесть лет.



