«Пойло льётся рекой!» - заявил депутат Бобков
Депутат Народного Хурала Игорь Бобков призвал сделать алкоголь максимально недоступным для жителей республикой. С антиалкогольной инициативой он выступил сегодня на сессии парламента, обратившись к правительству Бурятии.
Он зачитал отрывки из местных новостей об убийствах, совершённых пьяными людьми. В частности, про историю из Кабанского района, где мужчина в поисках «опохмела» убил трёх человек. «Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство.. В течение дня он употреблял алкогольные напитки». Представляете, что творится?» - выступил Игорь Бобков.
- У меня просьба, чтобы создать какие-то индикаторы противодействия алкоголизации населения. Любой алкоголь нужно сделать максимально труднодоступным. Усилить профилактические мероприятия, связанные с алкоголизацией населения, - призвал депутат.
Также он предложил запретить продавать спиртное нетрезвым гражданам. И, наконец, всерьёз взяться за ночную торговлю алкоголем. «Представляете, у нас все пивнушки до трёх часов ночи работают, а то и до самого утра», - возмутился Игорь Бобков.
«Пойло льётся рекой!» - подытожил он.
Бобков призвал власти не оставаться в стороне к этой проблеме, включить его предложения в программу развития республики.
В Бурятии призвали сделать алкоголь недоступным для жителей
Власть, Фото:
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