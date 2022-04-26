Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство

Сельчанин пошёл на преступления из-за алкоголя
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя Кабанского района. Он обвиняется по шести статьям уголовного кодекса: «Убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, общеопасным способом», «Умышленное уничтожение чужого имущества», «Разбой», «Незаконное лишение человека свободы», «Кража с банковского счета» и «Уклонение от административного надзора».
По данным следствия, обвиняемый проживал в посёлке Каменск Кабанского района. 20 апреля 2021 года в течение дня он употреблял алкогольные напитки, а следующим утром направился в гости к знакомой пенсионерке, у которой в квартире принялся самовольно искать спиртное, чтобы опохмелиться. Из-за этого у него с хозяйкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый стал избивать женщину, а затем схватил нож и нанёс им множество ударов по телу потерпевшей, после чего добил ударом молотка по голове.
В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Сельчанин напал на неожиданного свидетеля и при помощи тех же орудий преступления расправился со второй женщиной. Затем он отволок тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину. Осмотрев жилище, мужчина нашёл бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею покойных и предметы мебели, после чего поджёг, понимая, что погибнет спавший незнакомец. Во время возникшего пожара мужчина во сне скончался в результате отравления продуктами горения, также огнём уничтожено или повреждено имущество.
На следующий день, подыскивая деньги, чтобы скрыться из посёлка, обвиняемый незаконно проник в дом к знакомой местной жительнице, напал на неё, угрожая ножом, после чего молотком нанёс удар по голове женщины. У неё на глазах он украл деньги, имущество и банковскую карту, при помощи которой в последующем совершил покупки в магазинах.
После нападения он скотчем привязал потерпевшую к стулу, заклеил ей рот и сбежал. Потерпевшая позже смогла при помощи топора, находившегося рядом, освободиться от пут и обратиться за помощью. По её заявлению о разбойном нападении обвиняемый был задержан.
- Однако его причастность к убийству была установлена позже в результате кропотливой следственно-оперативной работы, детального исследования улик и доказательств, восстановления полной картины преступления, а также сравнения способов и орудий нападения на граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение наиболее опасного из указанных деяний законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии грозит пожизненное за тройное убийство
Происшествия, Фото:
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