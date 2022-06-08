Депутаты: «Республике нужны прямые выборы главы Бурятии»

Народный Хурал 9 июня проведёт внеочередную сессию, посвящённую выборам главы республики. Дата их проведения – главный вопрос повестки
Ранее, в связи с непростой геополитической ситуацией, которая влияет и на внутреннюю политику страны, в Кремле несколько месяцев решали - не проще ли в этом году вообще отменить губернаторские выборы в субъектах федерации? Но в итоге было решено сохранить их, как способ волеизъявления народа. И парламент республики должен теперь назначить дату новых выборов главы.
Что же думают по этому поводу сами депутаты Народного Хурала, в преддверии завтрашнего голосования?
- Единственный способ, как мы можем повлиять на ситуацию в стране и республике – это прийти и проголосовать. Поэтому к выборам я отношусь хорошо. Но в данной ситуации тяжеловато участвовать в выборах, когда идёт спецоперация. Тяжеловато эти выборы будут проходить в эмоциональном плане. У нас в этом году крупные выборы – главы республики. Но всё равно я сторонник прямых выборов, чтобы люди выбирали, - считает лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош.
Депутат Светлана Будаева также считает, что в демократической стране выборы должны проводиться, и в республике им объективно ничто не мешает, поэтому всё просто пойдёт своим путём, как положено по закону.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что готов снова идти на выборы, и ожидает, что население республики его поддержит. В конце мая он встречался с президентом России Владимиром Путиным, отчитавшись об итогах работы за пять лет. Президент услышал отчёт и новые планы развития республики, и выразил одобрение и поддержку, в том числе на участие в выборах главы региона в 2022 году.
- Сегодня регионам дано право определять систему выборов: то ли это будет назначение через заксобрание: грубо говоря, 66 депутатов будут определять судьбу всей республики. Либо это будут прямые выборы, когда народ будет определять, кому он доверяет на дальнейшие пять лет быть руководителем и вести наш регион. И когда этот вопрос встал, мне понравилось, что Алексей Самбуевич сказал: «Я за прямые выборы. Если народ меня поддержит, республика за меня проголосует, то значит, буду работать». Это говорит о том, что он не боится выходить в народ, не боится общаться в прямом диалоге, - отмечает зампредседателя комитета Народного Хурала РБ по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов.
Он отметил, что главой Бурятии за пять лет была проделана большая работа: регион стал экономически более развитым, только бюджет республики увеличился в два раза. По его мнению, Алексей Цыденов сформировал себе имидж надёжного руководителя, пользуется уважением федерального правительства, и если население за него проголосует, сможет сделать для Бурятии ещё больше за пять предстоящих лет.
- Когда первый раз заходишь, ты всё равно многого не знаешь и не понимаешь, а сейчас уже всё, он профессионал. Алексей Цыденов – уже сложившийся губернатор, который сумел выстроить свою политику, выстроить экономические связи, и привлечь сюда большое количество инвесторов. Сейчас именно в этот сложный период нам нужно не так: «Давайте, кого-нибудь другого выберем и поэкспериментируем». Нам нужна стабильность, чтоб руководитель с опытом смог в этот сложный период удержать всё на том же уровне, - считает Михаил Степанов.
Отметим, «Единая Россия» уже готовится к выборам главы, в ближайшее время пройдёт республиканская партийная конференция. Тогда как оппозиционные партии пока ещё не заявили открыто о своих кандидатах. Население лишь гадает, кого они выдвинут на выборы из своей «обоймы».
- Любая политическая борьба должна идти только на пользу нашему общему делу - развитию и процветанию Бурятии, спокойствия и улучшения жизни наших граждан, - отмечает Сергей Дорош.
Депутаты: «Республике нужны прямые выборы главы Бурятии»
Власть, Фото:
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