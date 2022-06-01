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Алексей Цыденов получил «добро» от президента России

Алексей Цыденов получил «добро» от президента России
Власть, 
Владимир Путин поддержал ряд просьб Алексея Цыденова, фактически поддержав как кандидата на предстоящих выборах главы Бурятии

Уже две недели подряд президент России Владимир Путин проводит встречи с губернаторами регионов, где в этом году должны пройти выборы. Фактически такие встречи означают одобрение главой государства их кандидатур на следующий срок. Теперь пришла очередь главы Бурятии Алексея Цыденова, который вполне ожидаемо также получил «добро» от президента.

Как сообщал «Байкал-Daily», разговор начался с доклада главы республики об итогах работы за последние пять лет: строительстве дорог, школ, детсадов, спортивных сооружений и объектов здравоохранения. Также речь шла о развитии промышленности, сельского хозяйства, поддержке малого бизнеса и так далее.

Прозвучали от Алексея Цыденова и просьбы. Одна из них касалась специальной операции на Украине: глава Бурятии рассказал президенту о подвиге лейтенанта Балдана Цыдыпова и просил подержать присвоение ему звания Героя России. Владимир Путин без колебаний одобрил.

Вторая просьба касалась сферы образования. Точнее, привлечения в вузы Бурятии иностранных студентов из Монголии, Северного Китая и Кореи. И строительства для этого современного межвузовского кампуса на базе вузов республики.

Третий вопрос – известная всем проблема грязного воздуха в Улан-Удэ, где 67 тысяч частных домов топятся углём и дровами. Зимой ПДК по бензапирену превышает норму в 50 раз и выше. Единственным решением вопроса Глава Бурятии назвал переход на электроотопление. Но для этого необходимо порядка 7 миллиардов рублей на модернизацию электросетей. Глава Бурятии попросил Президента помочь с решением проблемы.

- Оба вопроса, которые вы сейчас поставили, будут направлены в правительство с соответствующими поручениями, - отвечал Владимир Путин.

Таким образом, во-первых, можно сказать, что Алексей Цыденов получил официальное одобрение от президента страны на выдвижение своей кандидатуры в грядущих выборах главы региона, намеченных на сентябрь.

На самом деле, мало кто сомневался в том, что Алексей Цыденов получит одобрение Кремля.

Экономика Бурятии за пять лет выросла с 220 млрд рублей до 313 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,6 раза. Из федерального бюджета удалось привлечь в восемь раз больше, чем в 2016 году - 80 млрд рублей. Ежегодно кратно росли и инвестиции в экономику республики – компании увеличили за этот период свой основной капитал на 305 млрд рублей

Для жителей республики более заметны другие достижения. Например, долгожданное строительство третьего моста через Уду в столице Бурятии, масштабное строительство дорог, сдерживание цен на электроэнергию, строительство школ, детсадов, больниц, спортивных сооружений и так далее. Сохранение крупных промышленных предприятий, некоторые из которых к приходу Алексея Цыденова находились в критическом состоянии. Сегодня они не только работают, но и имеют серьезные перспективы. А это – десятки тысяч рабочих мест, доходы жителей, плюс, опять же, фундамент для развития экономики.

В общем, вопрос о выдвижении на второй срок, можно сказать, на самом деле и не стоял. И это «добро» от президента страны – вполне ожидаемое развитие событий, перетекающее в начало предвыборной гонки. Исход которой, по большому счёту, тоже известен.


глава Бурятии Алексей Цыденов Республика Бурятия Путин

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