Глава Бурятии заявил, что выступает за прямые выборы

Алексей Цыденов прокомментировал слухи о якобы отмене всенародных губернаторских выборов
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что он выступает за прямые выборы главы республики. Он отметил, что сообщения об их возможной отмене в этом году официально не подтверждались.
В интервью руководителю региональной редакции РИА «Новости» Юлии Оглоблиной глава Бурятии выразил своё отношение к обсуждаемой в соцсетях теме по отмене прямых выборов губернаторов регионов.
- Я сам – за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, и нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал (об отмене прямых выборов в регионах – ред.). Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам, - отметил Алексей Цыденов.
Алексей Цыденов почти отработал первый срок на посту главы Бурятии. Он уверенно выиграл выборы главы в 2017 году, набрав 87 % голосов избирателей. Его конкуренты Бато Багдаев и Сергей Дорош получили 5,15% и 4,39% соответственно. Лидер коммунистов республики Вячеслав Мархаев к выборам не был допущен из-за множественных ошибок при прохождении «муниципального фильтра».
Выборы главы Бурятии-2017 впервые были всенародными после перерыва в 15 лет. По всей стране прямые губернаторские выборы отменили в 2004 году. Тогда действовала модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний и региональных парламентов. Вернули прямые выборы в стране лишь в 2012 году.
Очередные выборы главы состоятся уже в сентябре этого года. Алексей Цыденов ранее не раз заявлял, что намерен принимать в них участие.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на сессии Народного Хурала было снято ограничение на избрание на пост главы Бурятии: прежде действовало правило – не более двух сроков подряд, теперь возможно неограниченное количество. Это не задумка исключительно властей Бурятии, а приведение в соответствие с федеральным законодательством.
Глава Бурятии заявил, что выступает за прямые выборы
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Планируется провести работу с крупными торговыми сетями по вопросу появления карточек с наименованием основных товаров на двух языках
Будет принято сразу несколько важных поправок
Алексей Цыденов прокомментировал слухи о якобы отмене всенародных губернаторских выборов
Инна Ивахинова оказалась единственным кандидатом на этот пост
Депутатов Народного Хурала призвали «нормально работать» и «не торопиться»
Школьник подарил мэру Улан-Удэ многоразовую табличку для совещаний
Недовольство высказали коммунисты
Игорь Бобков выразительно высказал своё мнение по поводу поправок в Конституцию Бурятии о главе
Приняты поправки в Конституцию Бурятии
Депутаты не проводили заседания в течение трёх месяцев
«Сижу вместе с вами и теряю своё драгоценное время», - возмутился Бобков
Вопрос кладбища в Клюевке не решается уже 10 лет
Бурятские депутаты почтили память Владимира Жириновского
Власть, 24.04.2022
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью рассказал о подвигах земляков, участвующих в спецоперации на Украине
Власть, 23.04.2022
Жители республики могут по телефону сообщить о нарушениях их прав