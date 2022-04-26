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Глава Бурятии заявил, что выступает за прямые выборы

Глава Бурятии заявил, что выступает за прямые выборы
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Алексей Цыденов прокомментировал слухи о якобы отмене всенародных губернаторских выборов

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что он выступает за прямые выборы главы республики. Он отметил, что сообщения об их возможной отмене в этом году официально не подтверждались.

В интервью руководителю региональной редакции РИА «Новости» Юлии Оглоблиной глава Бурятии выразил своё отношение к обсуждаемой в соцсетях теме по отмене прямых выборов губернаторов регионов.

- Я сам – за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, и нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал (об отмене прямых выборов в регионах – ред.). Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам, - отметил Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов почти отработал первый срок на посту главы Бурятии. Он уверенно выиграл выборы главы в 2017 году, набрав 87 % голосов избирателей. Его конкуренты Бато Багдаев и Сергей Дорош получили 5,15% и 4,39% соответственно. Лидер коммунистов республики Вячеслав Мархаев к выборам не был допущен из-за множественных ошибок при прохождении «муниципального фильтра».

Выборы главы Бурятии-2017 впервые были всенародными после перерыва в 15 лет. По всей стране прямые губернаторские выборы отменили в 2004 году. Тогда действовала модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний и региональных парламентов. Вернули прямые выборы в стране лишь в 2012 году.

Очередные выборы главы состоятся уже в сентябре этого года. Алексей Цыденов ранее не раз заявлял, что намерен принимать в них участие.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на сессии Народного Хурала было снято ограничение на избрание на пост главы Бурятии: прежде действовало правило – не более двух сроков подряд, теперь возможно неограниченное количество. Это не задумка исключительно властей Бурятии, а приведение в соответствие с федеральным законодательством.

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