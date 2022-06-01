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Алексей Цыденов будет баллотироваться на второй срок

Алексей Цыденов будет баллотироваться на второй срок
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии пояснил, почему не поднял вопрос о выборах на встрече с Путиным

1 июня глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок. Об этом он сообщил на пресс-подходе по итогам вчерашней рабочей встречи с президентом России.

Во время общения главы и журналистов был задан вопрос о главном итоге встречи с Путиным.

- Вчера онлайн встречу с Владимиром Путиным провёл и глава Удмуртии, который идёт на выборы осенью. Он попросил поддержки на выборах. Вы же не стали этого делать. Почему? - спросил корреспондент.

- Я больше акцентировался на проблемных вопросах – вопросах развития, чистого воздуха, создания кампуса – это более актуальные вопросы. Поэтому решение насущных проблем – приоритетнее. То, что я не спросил про выборы – это не значит, что я не буду выдвигаться. Я иду на выборы. Президент поддерживает моё выдвижение. Я свое обращение начал с того, что прошло пять лет, и результаты этих лет коротко президенту озвучил. Впереди следующие пять лет, если жители Бурятии меня поддержат, - сообщил Алексей Цыденов.

Выборы главы Бурятии состоятся в сентябре. 


глава Бурятии Алексей Цыденов выборы

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