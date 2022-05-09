Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской: «До трагедии недалеко»

Мордовской заявил, что работа по опашке чабанских стоянок не была проведена
Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской обратил внимание на пожары по причине пала сухой травы. На очередном заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров Мордовской заявил, что не была проведена должная работа по профилактике.
- У нас вновь возникают ландшафтные пожары из-за палов сухой травы. Такого быть не должно. Ещё перед пожароопасным сезоном было дано поручение организовать работу по опашке чабанских стоянок. Эта работа не проведена. Коллеги, до трагедии недалеко, то, что происходит в Сибири – наглядный тому пример, - обратился Пётр Мордовской к представителям минсельхоза.
Министерству сельского хозяйства дано поручение организовать работу по опашке животноводческих стоянок. Также отмечена необходимость усиления профилактической работы с местными жителями, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Всего за прошедшие сутки возникло шесть лесных пожаров в Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Четыре лесных пожара возникло из-за неосторожного обращения с огнём, ещё два – из-за перехода огня с земель иных категорий. С огнём сражались 129 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 27 единиц лесопожарной техники.
Все лесные пожары ликвидированы. На утро 9 мая новых возгораний в лесах республики не обнаружено.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Сибири в последние дни бушуют страшные лесные пожары. Сильнее всего пострадал Красноярский край, где за 7 и 8 мая сгорело более 500 домов, 309 других строений, 61 автомобиль. 19 человек пострадали, включая шестерых пожарных. Семь человек погибли.
Также сложная обстановка в Омской, Иркутской, Кемеровской областях. Распространению огня способствует сухая ветреная погода.
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской: «До трагедии недалеко»
Власть, Фото:
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Власть, 09.05.2022
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