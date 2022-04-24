 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 апреля

23 апреля

22 апреля

Популярное

Алексей Цыденов: «Страна, республика – мы все вместе»

Алексей Цыденов: «Страна, республика – мы все вместе»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью рассказал о подвигах земляков, участвующих в спецоперации на Украине

Военнослужащие из Бурятии совершают не только те подвиги, которые позже становятся известны общественности, но и личные, о которых знают только близкие люди. Общаясь с бойцами и их родственниками, Алексей Цыденов узнаёт об этих героических поступках.

- У нас очень сильные люди. Я получал высокие отзывы о бойцах от республики Бурятия. Первый Герой Российской Федерации среди вообще всех сотрудников Росгвардии - это наш Максим Концов. К сожалению, посмертно. Среди военных - Денис Шишов, командующий 11-й десантно-штурмовой бригады, второй среди военнослужащих, который стал Героем России.

На самом деле таких героев гораздо больше. Например, группа отступала, несла на себе раненого. Было тяжело всем. Раненый сам сказал: «Ребят, оставьте. Не донесёте». Остался с рацией наводчиком, наводил на себя. И таких фактов много, на самом деле. Личное геройство, которое у каждого своё, и оно не широкое.

Сейчас написал письмо министру обороны, наши жители собрали полторы тысячи подписей за нашего парня Балдана Цыдыпова, который своими героическими действиями как минимум 150 человек спас. Он развернул БТР, встал на дороге и стрелял по наступающим, не отступал. Я написал прошение, чтобы ему тоже присвоили звание Героя России. Но я понимаю, что на самом деле таких много.

- Память погибших Героев будет как-то увековечена?

- В части увековечивания в каждой школе, где учились наши ребята, но, к сожалению, погибли, там везде памятный уголок. Именем Максима Концова будет назван 148 квартал – полностью квартал, там уже девять домов заложено, строится.

Наши ребята душой болеют за правое дело, сражаются за победу.

- Семьи, потерявшие своих военнослужащих родственников, получают какую-либо поддержку? На хрупкие плечи овдовевших жён легла забота о детях, которые потеряли отцов. Им стоит рассчитывать на помощь от властей?

- Из республики, действительно, ушло много и молодых, и уже зрелых ребят на запад, на Украину и сейчас принимают участие в специальной военной операции. С учётом того, что у нас здесь большая концентрация армейских частей, подразделений. Очень много ребят у нас служат по контракту и большинство пошли и выполняют свой воинский долг, решают задачу стратегической безопасности нашей страны, обеспечивают защиту жизни людей. Возвращаются и погибшими. Мы всех встречаем с воинскими почестями.

Мы приняли свои решения, понятно, что у каждого погибшего свои выплаты, предусмотренные по линии министерства обороны, президентские решения… В целом семья одного погибшего получает порядка 12 млн. рублей. Но это деньги сейчас и здесь. У многих дети, они растут, и детям нужно сопровождение дальше по жизни. Мы приняли решение о приёме детей без очереди в любой детский сад на выбор. Вопрос будет рассматриваться на сессии Народного Хурала в понедельник. Вырастут, пойдут в вузы. Если ребёнок не попадёт бесплатно, мы все пять лет обучения оплачиваем из бюджета республики. Неважно, какой университет он выберет. Неважно, сколько детей в семье.

У нас внесено изменение в положение министерства социального развития. У нас предусмотрен отдельный патронат таких семей постоянно. Причём я бы хотел подчеркнуть, что решения по детям это касается не только погибших на Украине, но и тех, кто принимал участие в боевых действиях в Сирии, поскольку там тоже стратегическая безопасность обеспечивалась. Мы теперь по жизни рядом с этими семьями, чтобы они чувствовали нашу поддержку, чтобы чувствовали, что их близкие, их мужья не даром отдали жизнь.

Страна, республика – мы все вместе.

- Бурятия первая отправила артистов на Украину к военным с концертами. Зачем это было сделано?

- Наши ребята выступали в госпиталях, и сами врачи говорили: «Будет человек 10, все раненые, вы особо не рассчитывайте». Но был полный зал, пришли все: и раненые, и тяжёлые, кто как мог дошёл, сам персонал госпиталей был.

Если сначала все были серьёзные, все в стрессе, и под конец все больше расслабились, подпевали нашим артистам. Такие поездки они нужны. Они показывают, что страна большая, что мы вместе. Мы верим в наших ребят, мы их поддерживаем.

Мы все поддерживаем нашего президента, наши вооружённые силы, наших ребят, нашу Росгвардию. Все, кто сегодня там защищает нашу страну, защищает безопасность нашей страны от того, что там на Украине. Мы вместе, мы победим.

Нас 140 миллионов и миллион жителей республики Бурятия. Это такой наш бурятский кулак.
глава Бурятии Алексей Цыденов спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Алексей Цыденов: «Страна, республика – мы все вместе»
Алексей Цыденов: «Страна, республика – мы все вместе»
Власть, 24.04.2022
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью рассказал о подвигах земляков, участвующих в спецоперации на Украине
Прокуратура Бурятии запустила горячую линию по льготным лекарствам
Прокуратура Бурятии запустила горячую линию по льготным лекарствам
Власть, 23.04.2022
Жители республики могут по телефону сообщить о нарушениях их прав
Зампред правительства Бурятии проверит чистоту белым платком
Зампред правительства Бурятии проверит чистоту белым платком
Власть, 22.04.2022
Евгений Луковников обещал пройти с белым платком по всем помещениям онкодиспансера
На Украине переименовали переулок Бурятский на Бучанский
На Украине переименовали переулок Бурятский на Бучанский
Власть, 22.04.2022
Решение приняли власти украинского города Днепр, который раньше был побратимом Улан-Удэ
Глава Бурятии заявил о достаточном количестве семян
Глава Бурятии заявил о достаточном количестве семян
Власть, 22.04.2022
По словам Алексея Цыденова, «особых рисков нет»
В Улан-Удэ экс-глава КУИ признала вину в получении взяток
В Улан-Удэ экс-глава КУИ признала вину в получении взяток
Власть, 22.04.2022
Анастасия Кузовлева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве
В Народном Хурале Бурятии сменился самый богатый депутат
В Народном Хурале Бурятии сменился самый богатый депутат
Власть, 21.04.2022
Самый богатый парламентарий задекларировал доход в 139 млн
В Бурятии утвердят обязательную эвакуацию жителей при ЧС
В Бурятии утвердят обязательную эвакуацию жителей при ЧС
Власть, 21.04.2022
Координационным органам дадут новые полномочия, а для граждан вводится обязанность по эвакуации
В Бурятии распустят неработящих сельских депутатов
В Бурятии распустят неработящих сельских депутатов
Власть, 21.04.2022
Сельские депутаты устроили себе длительный «отдых»
Строительство в особо охраняемой зоне Байкала всё же не разрешили
Строительство в особо охраняемой зоне Байкала всё же не разрешили
Власть, 21.04.2022
Госдума доработала скандальный законопроект
В Улан-Удэ Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
В Улан-Удэ Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
Власть, 21.04.2022
Экс-председателю КУИ изменили меру пресечения
Замминистра строительства Бурятии «вернули на место»
Замминистра строительства Бурятии «вернули на место»
Власть, 21.04.2022
Постановление о назначении подписал глава Бурятии
В Улан-Удэ автопарк «скорых» обновят через суд
В Улан-Удэ автопарк «скорых» обновят через суд
Власть, 21.04.2022
Прокуратура требует минздрав выделить средства на приобретение спецавтомобилей 
Главу Бурятии попросили об открытии мастерской народных инструментов
Главу Бурятии попросили об открытии мастерской народных инструментов
Власть, 20.04.2022
Глава Бурятии встретился с деятелями искусств и культуры республики
Глава Бурятии просит присвоить звание Героя России доблестному военному
Глава Бурятии просит присвоить звание Героя России доблестному военному
Власть, 20.04.2022
Лейтенант Балдан Цыдыпов спас от гибели более 150 сослуживцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^