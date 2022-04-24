Алексей Цыденов: «Страна, республика – мы все вместе»

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью рассказал о подвигах земляков, участвующих в спецоперации на Украине
Военнослужащие из Бурятии совершают не только те подвиги, которые позже становятся известны общественности, но и личные, о которых знают только близкие люди. Общаясь с бойцами и их родственниками, Алексей Цыденов узнаёт об этих героических поступках.
- У нас очень сильные люди. Я получал высокие отзывы о бойцах от республики Бурятия. Первый Герой Российской Федерации среди вообще всех сотрудников Росгвардии - это наш Максим Концов. К сожалению, посмертно. Среди военных - Денис Шишов, командующий 11-й десантно-штурмовой бригады, второй среди военнослужащих, который стал Героем России.
На самом деле таких героев гораздо больше. Например, группа отступала, несла на себе раненого. Было тяжело всем. Раненый сам сказал: «Ребят, оставьте. Не донесёте». Остался с рацией наводчиком, наводил на себя. И таких фактов много, на самом деле. Личное геройство, которое у каждого своё, и оно не широкое.
Сейчас написал письмо министру обороны, наши жители собрали полторы тысячи подписей за нашего парня Балдана Цыдыпова, который своими героическими действиями как минимум 150 человек спас. Он развернул БТР, встал на дороге и стрелял по наступающим, не отступал. Я написал прошение, чтобы ему тоже присвоили звание Героя России. Но я понимаю, что на самом деле таких много.
- Память погибших Героев будет как-то увековечена?
- В части увековечивания в каждой школе, где учились наши ребята, но, к сожалению, погибли, там везде памятный уголок. Именем Максима Концова будет назван 148 квартал – полностью квартал, там уже девять домов заложено, строится.
Наши ребята душой болеют за правое дело, сражаются за победу.
- Семьи, потерявшие своих военнослужащих родственников, получают какую-либо поддержку? На хрупкие плечи овдовевших жён легла забота о детях, которые потеряли отцов. Им стоит рассчитывать на помощь от властей?
- Из республики, действительно, ушло много и молодых, и уже зрелых ребят на запад, на Украину и сейчас принимают участие в специальной военной операции. С учётом того, что у нас здесь большая концентрация армейских частей, подразделений. Очень много ребят у нас служат по контракту и большинство пошли и выполняют свой воинский долг, решают задачу стратегической безопасности нашей страны, обеспечивают защиту жизни людей. Возвращаются и погибшими. Мы всех встречаем с воинскими почестями.
Мы приняли свои решения, понятно, что у каждого погибшего свои выплаты, предусмотренные по линии министерства обороны, президентские решения… В целом семья одного погибшего получает порядка 12 млн. рублей. Но это деньги сейчас и здесь. У многих дети, они растут, и детям нужно сопровождение дальше по жизни. Мы приняли решение о приёме детей без очереди в любой детский сад на выбор. Вопрос будет рассматриваться на сессии Народного Хурала в понедельник. Вырастут, пойдут в вузы. Если ребёнок не попадёт бесплатно, мы все пять лет обучения оплачиваем из бюджета республики. Неважно, какой университет он выберет. Неважно, сколько детей в семье.
У нас внесено изменение в положение министерства социального развития. У нас предусмотрен отдельный патронат таких семей постоянно. Причём я бы хотел подчеркнуть, что решения по детям это касается не только погибших на Украине, но и тех, кто принимал участие в боевых действиях в Сирии, поскольку там тоже стратегическая безопасность обеспечивалась. Мы теперь по жизни рядом с этими семьями, чтобы они чувствовали нашу поддержку, чтобы чувствовали, что их близкие, их мужья не даром отдали жизнь.
Страна, республика – мы все вместе.
- Бурятия первая отправила артистов на Украину к военным с концертами. Зачем это было сделано?
- Наши ребята выступали в госпиталях, и сами врачи говорили: «Будет человек 10, все раненые, вы особо не рассчитывайте». Но был полный зал, пришли все: и раненые, и тяжёлые, кто как мог дошёл, сам персонал госпиталей был.
Если сначала все были серьёзные, все в стрессе, и под конец все больше расслабились, подпевали нашим артистам. Такие поездки они нужны. Они показывают, что страна большая, что мы вместе. Мы верим в наших ребят, мы их поддерживаем.
Мы все поддерживаем нашего президента, наши вооружённые силы, наших ребят, нашу Росгвардию. Все, кто сегодня там защищает нашу страну, защищает безопасность нашей страны от того, что там на Украине. Мы вместе, мы победим.
Нас 140 миллионов и миллион жителей республики Бурятия. Это такой наш бурятский кулак.
Алексей Цыденов: «Страна, республика – мы все вместе»
Власть, Фото:
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