Мэр Улан-Удэ проверил работу «Водоканала»

















Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ознакомился с тем, как развивается МУП «Водоканал», который ежедневно подает горожанам качественную питьевую воду. Мэр осмотрел новую технику, оценил работу по собственному производству «умных» водоколонок и посетил испытательную лабораторию предприятия, сообщает пресс-служба администрации города.- Основная задача «Водоканала» - бесперебойное обеспечение качественной хорошей водой наших горожан. И я могу сказать, что на сегодняшний день наш «Водоканал» с этой задачей справляется. И горожане, и гости нашей столицы, когда открывают водопроводный кран, их стакан наполняется чистой артезианской водой. Её поднимают с глубины более 70 метров и подают в нашу распределительную сеть. Город Улан-Удэ большой – ежесуточное потребление воды достигает около 100 тысяч кубометров, и этот объём воды ежедневно проверяет лаборатория предприятия по 33 показателям. Лаборанты уверяют, что наша вода – безопасная и качественная, я еще добавлю, что вкусная, - сказал мэр.Самой дальней точкой для доставки воды от главного водозабора на острове Спасский является станция Дивизионная, которая находится на расстоянии 13 километров от новых головных сооружений, а самой высокой точкой считается Пентагон - здесь вода поднимается ещё на 250 метров в высоту.В конце прошлого года городской «Водоканал» начал собственную сборку «умных» водоколонок в Улан-Удэ в производственных цехах предприятия.Если в 2021 году в городе заменили 29 устаревших конструкций на автоматические, то в этом году план по установке новых устройств на сетях водоснабжения составляет порядка 41 автоматизированной водоколонки.В будущем предприятие планирует заменить все 750 городских водоколонок на современные.- Мы получили опыт за прошлые годы, когда применяли водоколонки, изготовленные в Иркутске и Вологде. Посмотрели, как они изготавливаются и смонтировали их у себя. В декабре 2021 года мы поставили первую нашу водоколонку по улице Гоголя. Для себя отметили, что в случае сбоев работы водоколонок, изготовленных в других городах, нужно время, чтобы поставщик приехал и отремонтировал их. Мы учли это и решили сами изготавливать водоколонки – время для ремонта значительно сокращается, - рассказал и.о. директора предприятия Дмитрий Скакалин.Кроме того, сборка водоколонок в Улан-Удэ обходится предприятию в разы дешевле, чем приобретение готовых устройств в других регионах страны. Так, «покупная» водоколонка обошлась бы предприятию в 120 тысяч рублей, а водоколонка, изготовленная сотрудниками «Водоканала» на 20% дешевле – её себестоимость составляет 80-85 тысяч рублей.Предприятие следит и за обновлением материальной базы автотранспортного цеха для несения бесперебойного круглосуточного дежурства.- Парк техники «Водоканала» большой – 89 единиц машин – это и специализированные машины, и те, на которых работают аварийные бригады, а также машины, на которых работает лаборатория предприятия. Так вот, парк нужно обновлять, в этом году дополнительно в лизинг предприятие купило две новые аварийно-ремонтные машины по старым ценам. Это, конечно, значительно улучшит условия для работы дежурных бригад, - отметил Игорь Шутенков.Ранее испытательная лаборатория городского «Водоканала» получила подтверждение компетентности в Федеральной службе аккредитации, а персонал доказал свою профессиональную пригодность. Подтверждение компетенции имеет большое значение для осуществления круглосуточного контроля за качеством питьевой воды.- Могу сказать одно, что главнейшая задача - по обеспечению горожан в любое время дня и ночи качественной питьевой водой - выполняется и будет выполняться, - подытожил мэр.