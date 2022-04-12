Глава республики Алексей Цыденов восхитился участницами конкурса «Миссис Бурятия – 2022» (16+). Об этом он написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
- У нас в Бурятии женщины красивые и сильные. А семья и дети украшают наших женщин ещё больше, - с этих слов начинается его публикации.
Сейчас идёт подготовка к конкурсу «Миссис Бурятия - 2022». Уже записались для участия 26 замужних женщин и молодых мам, девять из них многодетные.
- Молодые мамы - это не про возраст, а про состояние души. Все они обычные женщины, каждая со своей историй и своим характером, с разными специальностями и профессиями, не только из города Улан-Удэ, но и с районов Республики! – написал Алексей Цыденов.
- Дорогие наши женщины, мы и без конкурса знаем, что вы у нас самые лучшие! Любви вам от ваших мужчин и детских улыбок! – пожелал глава.
Конкурс состоится 15 мая в концертно-театральный центре «Феникс». Победительница представит Бурятии на всероссийском конкурсе красоты Mrs. World Russia 2022 в Москве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году финал конкурса «Миссис Бурятия» должен был состояться в апреле, но его перенесли на месяц в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. По словам организаторов, это только подарило возможность для дополнительной подготовки участниц.
В прошлом году победительницей конкурса стала мама троих детей Цырена Маланова. По итогам конкурса «Mrs. World Russia 2021» жительница Бурятии вошла в топ-25 самых красивых женщин России, получила номинацию «Достояние России», а также стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021».
На сегодня почти все ковидные ограничения сняты, в том числе на проведение массовых мероприятий. Ежедневный прирост больных COVID-19 держится в пределах 60-70 заражённых.