Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть

В этом году организаторы конкурса самых красивых замужних дам убрали верхнюю границу возраста
Региональный конкурс красоты и талантов «Миссис Бурятия 2022» (16+) перенесли в связи со сложной эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции. Соответствующее решение приняли организаторы мероприятия. Теперь финал запланирован на 15 мая, а заявки принимают до 5 марта. Ранее сообщалось о проведении финала конкурса 17 апреля.
Директор конкурса Наталия Быкова призналась «Байкал-Daily», что несколько расстроена по этому поводу, а также рассказала о предстоящем событии.
- Конечно, расстроены, но всё что не делается, делается только к лучшему. Значит, так надо! Организационные моменты останутся прежними, всё, что запланировали обязательно, выполним, ведь это будет пятилетие нашего конкурса! Для нас главное - здоровье наших участниц, наших зрителей и наших организаторов, ведь все мы люди, прежде всего, и здоровье на первом месте! - сказала Наталия Быкова.
В конкурсе могут принять участие замужние женщины и женщины с детьми в возрасте от 23 и старше, рост от 163 см и выше. В этом году конкурсу «Миссис Бурятия» исполняется пять лет. За четыре года работы через конкурс прошло более 100 женщин. По словам директора, уровень конкурса значительно вырос, появилось большое количество партнёров, а подготовка самих участниц к финалу проходит на высоком уровне.
- Это подтверждает то, что после нашего конкурса наши финалистки участвуют во всероссийских конкурсах и занимают призовые места! В 2021 году география значительно выросла, мы покорили не только Москву, но и Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Алтай, и верю, что и дальше будем только расширять наши границы участия! – рассказала директор конкурса Наталия Быкова.
Пока идёт приём заявок на участие в конкурсе, но и здесь есть уже нововведение, отметила организатор.
- Мы убрали верхнюю границу возраста, то есть принять участие сможет любая женщина, если она замужем, либо она мама с ребёнком. Женщины в возрастной группе от 45 лет и старше будут рассматриваться в отдельной категории, поэтому в этом году у нас будет три главные призовые короны. И это не всё, будут ещё много нововведений, но об этом участницы узнают в течение конкурса и на самом финале! – рассказала Наталия Быкова.
По её словам, программа подготовки будет насыщенной. Предусмотрено большое количество полезных мастер-классов для участниц. Также в этом году будет три фотосессии в новых форматах.
- Одна из фотосессий будет проводиться в абсолютно новом формате, таких съёмок ещё у нас в городе вообще никогда не было. Обязательны репетиции по танцам и дефиле для подготовки финальных выходов. Наша команда умеет удивлять и в этом году нам будет, чем удивить зрителей на финале конкурса, - поделилась Наталия.
Благодаря участию в конкурсе, считает Наталия, можно раскрыть свой внутренний потенциал, самоутвердиться, повысить самоуверенность, раскрыть таланты, познакомиться с новыми людьми, открыть новые возможности.
- Как показывает практика, после участия в конкурсах у участниц меняется жизнь, они открывают новый бизнес, о котором раньше и не задумывались, они реализовывают свои мечты, о которых позабыли в юности, они вновь становятся мамами, а главное у них глаза светятся ярким светом, и они открывают себя заново! – сказала директор конкурса.
Заявки принимают до 5 марта на сайте конкурса http://missisburyatia.ru/ . Для этого необходимо заполнить форму о ваших данных и нажать кнопку «отправить заявку».
- Рискните, дайте себе шанс заявить о себе на весь мир, ведь кто, если не вы! – заключила директор конкурса Наталия Быкова.
Победительница представит республику на всероссийском конкурсе красоты Mrs. World Russia 2022. Конкурс будет проходить в Москве с 1 по 5 июня.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году победительнице конкурса стала мама троих детей Цырена Маланова. По итогам конкурса «Mrs. World Russia 2021» жительница Бурятии вошла в топ-25 самых красивых женщин России, получила номинацию «Достояние России», а также стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021».
Сейчас в Бурятии наблюдается высокий рост заболеваемости коронавирусом. Последние пару недель ежедневно выявляют более тысячи заражённых. Так, за прошедшие сутки выявили 1551 больного. Всего за время пандемии оказался заражён 104 131 житель Бурятии.
Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году организаторы конкурса самых красивых замужних дам убрали верхнюю границу возраста
В строительстве участвует директор образовательного учреждения
Госавтоинспекция призывает оплачивать штрафы вовремя
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова просит горожан «не поганить воздух»
За каждым классом закреплён отдельный кабинет
Минздрав Бурятии напомнил о недавних изменениях по выписке пациентов с ковидом
Группа DOLGOVA выступает в стиле поп-рок, поп и этно
Горожане становятся заложниками непрекращающегося ремонта в новостройках
Во дворах могут появиться зоны тихого отдыха, площадки для игры в мяч велосипедные трассы
Жители села Сотниково увидели живое «чудо» на снегу
Лесной десант сел за парты
Шеф-повар представил вареники
Бурприроднадзор совместно с МЧС и ГИБДД проводит патрулирование водоемов
Людей буквально сдувает на ходу
За пять лет сотрудники отряда выполнили более 2100 заданий