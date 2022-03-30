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Власти Бурятии предложили создать единый агрегатор по лесным пожарам в РФ

Власти Бурятии предложили создать единый агрегатор по лесным пожарам в РФ
Власть, 
Предложение глава минприроды Бурятии озвучил на совещании в Совете Федерации

Единый центр сбора информации о лесных пожарах необходимо разработать и внедрить в России. Это позволит быстрее реагировать на очаги и предотвращать появление огня, предложил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев во время совещания в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

- На мой взгляд, есть смысл в перспективе предусмотреть единый агрегатор всех сведений о пожарах - звонки людей, обращения волонтёров, космические системы как выявления, так и прогнозирования. Этот единый центр должен, наверное, на базе Авиалесоохраны, существовать или под эгидой Рослесхоза, - цитирует ТАСС Матвеева.

По его словам, сегодня в России мониторингом лесных пожаров занимаются как волонтёры, так региональные и федеральные органы власти. При этом обмена данными между всеми участниками процесса нет.

- У нас не хватает этой централизации, по большей части децентрализация, много бюрократических процедур, чтобы своевременно спрогнозировать, провести аналитику, усилить мониторинг и отреагировать на пожар не только в части тушения, но и его раннего предупреждения, - сказал глава минприроды Бурятии.

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России в 2021 году от пожаров пострадало более 10 млн га леса. В Бурятии же, пока полыхали Якутия и Иркутская область, ситуация была спокойной. Как сообщал «Байкал-Daily», прошлое лето в республике было дождливым, а специалисты тушили лесные пожары очень быстро. Как итог – было зарегистрировано наименьшее число пожаров за последние 30 лет.

Однако в этом году в республике ожидается жаркая весна и сухое лето.    

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами.

- В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашел. Коллеги, вы всё это и так знаете. Главное сейчас всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - призвал глава Бурятии.
лесные пожары

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