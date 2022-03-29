Президент РАН рассказал Путину о расшифрованных рукописях в Улан-Удэ

- Теперь мы это ставим на поток, всё это цифруется, - добавил он.



В свою очередь, Путин отметил, что это «будет уникальный фонд мировой культуры».



- Да. Причём в этом же институте - Центре восточных рукописей, у нас довольно много - около семи тысяч памятников древнемонгольской письменности. И дальше, фактически любой язык древний, который есть в книгах, можно будет расшифровать. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тысяч памятников на протяжении жизни нашего поколения – расшифровать, - отчитался Александр Сергеев.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Российской академии наук Александр Сергеев отчитался о наиболее значимых результатах работы российских учёных, сообщается на сайте Кремля.В ходе беседы Александр Сергеев кратко рассказал Путину о результатах в гуманитарной сфере, полученных в том числе, в Улан-Удэ.- У нас в Улан-Удэ есть собрание древних восточных рукописей - это фонд Института монголоведения, буддологии и тибетологии. Там около сотни тысяч томов - это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей, они не расшифрованы. Коллеги говорят, что для того, чтобы профессионал их расшифровал, скажем, какой-то томик - на это уходят десятилетия, - рассказал Сергеев.Учёный сообщил, что его коллеги из Института монголоведения, буддологии и тибетологии применили искусственный интеллект - программу глубокого обучения и расшифровали 500 древних символов с 94-процентной точностью.