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Президент РАН рассказал Путину о расшифрованных рукописях в Улан-Удэ

Президент РАН рассказал Путину о расшифрованных рукописях в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Pixabay
Александр Сергеев сообщил о работе Института монголоведения, буддологии и тибетологии

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Российской академии наук Александр Сергеев отчитался о наиболее значимых результатах работы российских учёных, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Александр Сергеев кратко рассказал Путину о результатах в гуманитарной сфере, полученных в том числе, в Улан-Удэ.

- У нас в Улан-Удэ есть собрание древних восточных рукописей - это фонд Института монголоведения, буддологии и тибетологии. Там около сотни тысяч томов - это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей, они не расшифрованы. Коллеги говорят, что для того, чтобы профессионал их расшифровал, скажем, какой-то томик - на это уходят десятилетия, - рассказал Сергеев.

Учёный сообщил, что его коллеги из Института монголоведения, буддологии и тибетологии применили искусственный интеллект - программу глубокого обучения и расшифровали 500 древних символов с 94-процентной точностью.

- Теперь мы это ставим на поток, всё это цифруется, - добавил он.

В свою очередь, Путин отметил, что это «будет уникальный фонд мировой культуры».

- Да. Причём в этом же институте - Центре восточных рукописей, у нас довольно много - около семи тысяч памятников древнемонгольской письменности. И дальше, фактически любой язык древний, который есть в книгах, можно будет расшифровать. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тысяч памятников на протяжении жизни нашего поколения – расшифровать, - отчитался Александр Сергеев.

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