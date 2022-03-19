В Забайкалье задержали замглавы администрации Нерчинска

Уголовное дело связано с благоустройством центральной площади города
В Забайкальском крае задержали заместителя руководителя администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству города Нерчинск. Об этом сообщили в региональных пресс-службах УМВД и СКР.
На него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч.3 ст. 286 (превышение полномочий) УК РФ.
В декабре 2019 года между администрацией Нерчинска и коммерческой организацией в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» был заключен муниципальный контракт на благоустройству исторического центра города. Сумма контракта превысила 59 млн рублей.
По данным следствия, в последующем предприниматель заключил с компанией-подрядчиком договор по выполнению основного объёма работ на объекте и уполномочил своего знакомого представлять его права и интересы по исполнению контракта. Знакомый обратился к заместителю руководителя администрации города с просьбой помочь с песчано-гравийной смесью.
- Чиновник, не обладая полномочиями по предоставлению в пользование участков недр местного значения, дал разрешение на добычу, погрузку и вывоз песчано-гравийной смеси с карьера, расположенного в черте города. С карьера вывезли 2,2 тысячи кубометров на сумму около 300 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении.
Также следователи установили, что субподрядчик не выполнил комплекс работ по благоустройству площади, однако подозреваемый принял объект в ненадлежащем состоянии. Ущерб бюджету городского поселения превысил 26 млн рублей.
Сейчас следователи изучают финансовую и техническую документацию, назначены необходимые экспертные исследования.
Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Расследование продолжается.
Справка:
Город Нерчинск – дминистративный центр Нерчинского района Забайкальского края. Расположен на левом берегу реки Нерчи, в 7 км от её впадения в Шилку (бассейн Амура) и в 305 км к востоку от Читы. Основан в 1653 году казаками.
По данным на 2021 года, здесь живёт менее 15 тысяч человек.
В Забайкалье задержали замглавы администрации Нерчинска
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 19.03.2022
В таких летних лагерях будет полное погружение в бурятскую языковую среду
Распоряжение подписал глава Алексей Цыденов
«Этого допускать категорически нельзя», - призывает Игорь Шутенков
Нового главврача сопровождала его заместитель по медицинской части
Финансирование выделялось на приобретение жилья
Власть, 17.03.2022
В тушении будет задействовано более трёх тысяч специалистов
Власть, 17.03.2022
На совещании у президента Алексей Цыденов предложил ряд мер для транспортных компаний под санкциями
Вячеслава Дондокова представила министр здравоохранения Бурятии
У министра образования и науки Бурятии должно быть три зама
Алексею Цыденову исполнилось 46 лет
Татьяна Клименко является заслуженным работников высшей школы Российской Федерации
Медаль Арсалан Мункуев получил в госпитале в Москве
Глава Росавтодора Роман Новиков побывал в Кабанском и Кяхтинском районах
Власть, 14.03.2022
Патронатное сопровождение касается не только семей, потерявших близких на Украине, но и в Сирии
Власть, 14.03.2022
Кресло депутата стало свободным после ухода Баира Жамбалова