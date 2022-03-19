В Забайкалье задержали замглавы администрации Нерчинска

Уголовное дело связано с благоустройством центральной площади города



В Забайкальском крае задержали заместителя руководителя администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству города Нерчинск. Об этом сообщили в региональных пресс-службах УМВД и СКР.



На него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч.3 ст. 286 (превышение полномочий) УК РФ.



В декабре 2019 года между администрацией Нерчинска и коммерческой организацией в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» был заключен муниципальный контракт на благоустройству исторического центра города. Сумма контракта превысила 59 млн рублей.



По данным следствия, в последующем предприниматель заключил с компанией-подрядчиком договор по выполнению основного объёма работ на объекте и уполномочил своего знакомого представлять его права и интересы по исполнению контракта. Знакомый обратился к заместителю руководителя администрации города с просьбой помочь с песчано-гравийной смесью.



- Чиновник, не обладая полномочиями по предоставлению в пользование участков недр местного значения, дал разрешение на добычу, погрузку и вывоз песчано-гравийной смеси с карьера, расположенного в черте города. С карьера вывезли 2,2 тысячи кубометров на сумму около 300 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении.



Также следователи установили, что субподрядчик не выполнил комплекс работ по благоустройству площади, однако подозреваемый принял объект в ненадлежащем состоянии. Ущерб бюджету городского поселения превысил 26 млн рублей.



Сейчас следователи изучают финансовую и техническую документацию, назначены необходимые экспертные исследования.



Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Расследование продолжается.



Справка:



Город Нерчинск – дминистративный центр Нерчинского района Забайкальского края. Расположен на левом берегу реки Нерчи, в 7 км от её впадения в Шилку (бассейн Амура) и в 305 км к востоку от Читы. Основан в 1653 году казаками.



По данным на 2021 года, здесь живёт менее 15 тысяч человек.







