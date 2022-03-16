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В Бурятии назначили и.о. замминистра образования

В Бурятии назначили и.о. замминистра образования
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У министра образования и науки Бурятии должно быть три зама

В министерстве образования и науки Бурятии назначен заместитель министра с приставкой «и.о».

- С 14 марта временно исполняющим обязанности заместителя министра образования и науки Бурятии - председателя комитета общего и дополнительного образования назначен председатель комитета по надзору и контролю в сфере образования Батор Цыренжапов, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства.


Министром образования Бурятии на сегодня является Валерий Поздняков. Согласно структуре, у него должно быть три заместителя. Пост первого замминистра – председателя комитета по науке и профессиональному образованию занимает Наталья Сандакова. Заместителем министра – председателем комитета экономики и кадровой политики работает Доржи Ангархаев. 

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