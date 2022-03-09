 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Бурятии высмеяли прифотошопленный букет министра спорта

В Бурятии высмеяли прифотошопленный букет министра спорта
Власть,  Фото:минспорта Бурятии
Первыми внимание на поздравление от министра спорта Бурятии обратили феминистки

В паблике «ЯСвобода», посвящённом феминистскому движению в Улан-Удэ, идёт активное обсуждение поздравлений с Международным женским днём. Под раздачу попал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. В аккаунте минспорта Бурятии опубликовали снимок Козырева с букетом цветов, подписанный: «Оставайтесь молодой и красивой!», «Вы вдохновляете нас быть лучшими!», «Здоровый образ жизни сделает Вас еще красивее» и другими. Но эти пожелания не оценили феминистки Улан-Удэ.

Также они обратили особое внимание на то, что букет роз на фото явно прифотошоплен.

«Начнём с этого мужика, у которого прифотошоплены цветы», - предложила подписчица.

В пресс-службе минспорта Бурятии не стали отрицать очевидный факт. Но пояснили, что сделали такое фото – со смешным накладыванием одной картинки на другую – нарочно, для юмора.

- Конечно же, мы умеем прекрасно «фотошопить». Но мы этого специально не сделали, потому это был бы обман. Мы хотели оставить нотку позитива, - ответили представители минспорта Бурятии.

Также бурятские феминистки раскритиковали само поздравление. Они пишут:

«Я и так уже слишком красивая, здоровый образ жизни мне не поможет»,
«Почему постоянно надо их вдохновлять? Сами-то не могут бедные, вдохновляться-то, тяжело самостоятельно»,
«Красной нитью всех посланий служат патриархальные ценности и укоренение привычных устаревших социальных ролей мужчина/женщина. Мужчина сильный, женщина – красивая. Я понимаю, что тематика спортивная, поэтому много отсылок к спорту, но лично для меня спорт - это выбор индивидуальный и ценен для здоровья, а не для тотального достигаторства».

Там же в посте администраторы паблика «ЯСвобода» напомнили: «Женщина не обязана быть украшением коллектива, быть красивой, сиять, улыбаться, быть энергичной, спортивной, действовать. Она вообще никому ничего не должна».
минспорта международный женский день

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии высмеяли прифотошопленный букет министра спорта
В Бурятии высмеяли прифотошопленный букет министра спорта
Власть, 09.03.2022
Первыми внимание на поздравление от министра спорта Бурятии обратили феминистки
Скончался бывший глава района Бурятии
Скончался бывший глава района Бурятии
Власть, 09.03.2022
Дамби Дамбаев работал на посту главы района более семи лет
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Власть, 08.03.2022
«Говорить о чём-то позитивном пока рано», - заявил глава российской делегации
Роскомнадзор заблокировал в России Facebook
Роскомнадзор заблокировал в России Facebook
Власть, 05.03.2022
Также Роскомнадзор начал блокировать в стране Twitter
Российский омбудсмен обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
Российский омбудсмен обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
Власть, 04.03.2022
Татьяна Москалькова просит о встрече с российскими военнопленными
Дерипаска предложил перенести столицу страны в Сибирь
Дерипаска предложил перенести столицу страны в Сибирь
Власть, 04.03.2022
По словам бизнесмена, интересы России в будущем лежат в Азии
Глава МВД Бурятии ответил на вопрос о безопасности туристов
Глава МВД Бурятии ответил на вопрос о безопасности туристов
Власть, 03.03.2022
Депутаты Хурала обеспокоились, что туристов могут обокрасть
Лавров выразил уверенность в решении кризиса вокруг Украины
Лавров выразил уверенность в решении кризиса вокруг Украины
Власть, 03.03.2022
Во время второго раунда переговоров будет обсуждаться тема прекращения огня
В Бурятии не снизили муниципальный фильтр на выборах главы
В Бурятии не снизили муниципальный фильтр на выборах главы
Власть, 03.03.2022
С предложением выступали оппозиционеры
В Улан-Удэ подобрали нового главврача БСМП
В Улан-Удэ подобрали нового главврача БСМП
Власть, 03.03.2022
Новый главврач БСМП приедет из Хоринска
Всю Бурятию предложили сделать заповедной
Всю Бурятию предложили сделать заповедной
Власть, 03.03.2022
Игорь Бобков забил тревогу из-за отстрела росомах
В Бурятии назначили руководителей двух республиканских агентств
В Бурятии назначили руководителей двух республиканских агентств
Власть, 03.03.2022
Начальников получили агентство лесного хозяйства и агентство ГО и ЧС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^