В Бурятии высмеяли прифотошопленный букет министра спорта

Власть, Фото: минспорта Бурятии

Первыми внимание на поздравление от министра спорта Бурятии обратили феминистки



В паблике «ЯСвобода», посвящённом феминистскому движению в Улан-Удэ, идёт активное обсуждение поздравлений с Международным женским днём. Под раздачу попал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. В аккаунте минспорта Бурятии опубликовали снимок Козырева с букетом цветов, подписанный: «Оставайтесь молодой и красивой!», «Вы вдохновляете нас быть лучшими!», «Здоровый образ жизни сделает Вас еще красивее» и другими. Но эти пожелания не оценили феминистки Улан-Удэ.



Также они обратили особое внимание на то, что букет роз на фото явно прифотошоплен.



«Начнём с этого мужика, у которого прифотошоплены цветы», - предложила подписчица.



В пресс-службе минспорта Бурятии не стали отрицать очевидный факт. Но пояснили, что сделали такое фото – со смешным накладыванием одной картинки на другую – нарочно, для юмора.



- Конечно же, мы умеем прекрасно «фотошопить». Но мы этого специально не сделали, потому это был бы обман. Мы хотели оставить нотку позитива, - ответили представители минспорта Бурятии.



Также бурятские феминистки раскритиковали само поздравление. Они пишут:



«Я и так уже слишком красивая, здоровый образ жизни мне не поможет»,

«Почему постоянно надо их вдохновлять? Сами-то не могут бедные, вдохновляться-то, тяжело самостоятельно»,

«Красной нитью всех посланий служат патриархальные ценности и укоренение привычных устаревших социальных ролей мужчина/женщина. Мужчина сильный, женщина – красивая. Я понимаю, что тематика спортивная, поэтому много отсылок к спорту, но лично для меня спорт - это выбор индивидуальный и ценен для здоровья, а не для тотального достигаторства».



Там же в посте администраторы паблика «ЯСвобода» напомнили: «Женщина не обязана быть украшением коллектива, быть красивой, сиять, улыбаться, быть энергичной, спортивной, действовать. Она вообще никому ничего не должна».

