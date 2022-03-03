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Всю Бурятию предложили сделать заповедной

Всю Бурятию предложили сделать заповедной
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Игорь Бобков забил тревогу из-за отстрела росомах

Всю территорию Бурятии предложили сделать заповедной. С таким предложением выступил депутат Народного Хурала Игорь Бобков, обсуждая выступление зампреда правительства Ивана Альхеева, который доложил о деятельности особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений.

- На бюджете мы рассматривали расценки, я так выражусь, на истребление животного мира. И расценки там очень и очень низкие. Я ставил вопрос: «Почему вы хотите пять росомах отстрелить?», а они говорят: «У нас норма изъятия 35%». 35% через пропорцию умножаю, получается, что у нас в республике всего 16 штук росомах. Говорю, «Так вам надо эту росомаху в Красную Книгу вносить и спасать любым способом, а пять штук хотите застрелить и всего ли за какие-то, извините за выражение, 400 рублей», - возмутился Бобков. – Я бы по своим личным убеждениям хотел всю нашу республику объявить заповедной территорией.

На его вопрос Альхеев заметил, что в особо охраняемых природных территориях работают государственные инспекторы, которые следят за порядком. Кроме того, на таких территориях действуют особые условия пользования для сохранения природы.

- На счёт того, чтобы всю территорию сделать заповедной особо охраняемой природной территорией. У у нас есть промышленные предприятия, есть у нас недра… Как будем добывать? На особо охраняемых природных территориях такая деятельность запрещена. Здесь у нас подсядет экономика, - пояснил Альхеев.

заповедник

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