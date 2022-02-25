Сайт правительства Бурятии перестал работать

Сайт не загружается с самого утра



Официальный сайт правительства Бурятии не открывается с утра 25 февраля.



В пресс-службе правительства республики сообщили, что проблема устраняется.



Во второй половине дня интернет-портал по-прежнему не доступен для пользователей Сети.



Вечером 24 февраля столкнулись с трудностями в работе информационные ресурсы Кремля, правительства России и Госдумы. Они недоступны или работают с перебоями. Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что на сайт президента России и Совфеда идут кибератаки, которые могут быть связаны с деятельностью США в контексте ситуации с Украиной.



Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что сайт Кремля подвергся DDoS-атаке, передаёт «Интерфакс».



- Да нет. Всё работает, - сказал Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности данная информация.



На момент этой публикации сайты Госдумы, Совета Федерации, правительства России загружались, и размещённая на них информация была доступна для прочтения. Пока недоступен сайт Кремля.

