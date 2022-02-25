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Сайт правительства Бурятии перестал работать

Сайт правительства Бурятии перестал работать
Власть, 
Сайт не загружается с самого утра

Официальный сайт правительства Бурятии не открывается с утра 25 февраля.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что проблема устраняется.

Во второй половине дня интернет-портал по-прежнему не доступен для пользователей Сети.

Вечером 24 февраля столкнулись с трудностями в работе информационные ресурсы Кремля, правительства России и Госдумы. Они недоступны или работают с перебоями. Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что на сайт президента России и Совфеда идут кибератаки, которые могут быть связаны с деятельностью США в контексте ситуации с Украиной.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что сайт Кремля подвергся DDoS-атаке, передаёт «Интерфакс». 

- Да нет. Всё работает, - сказал Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности данная информация.

На момент этой публикации сайты Госдумы, Совета Федерации, правительства России загружались, и размещённая на них информация была доступна для прочтения. Пока недоступен сайт Кремля. 
правительство Бурятии

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