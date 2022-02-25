Сайт не загружается с самого утра
Официальный сайт правительства Бурятии не открывается с утра 25 февраля.
В пресс-службе правительства республики сообщили, что проблема устраняется.
Во второй половине дня интернет-портал по-прежнему не доступен для пользователей Сети.
Вечером 24 февраля столкнулись с трудностями в работе информационные ресурсы Кремля, правительства России и Госдумы. Они недоступны или работают с перебоями. Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что на сайт президента России и Совфеда идут кибератаки, которые могут быть связаны с деятельностью США в контексте ситуации с Украиной.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что сайт Кремля подвергся DDoS-атаке, передаёт «Интерфакс».
- Да нет. Всё работает, - сказал Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности данная информация.
На момент этой публикации сайты Госдумы, Совета Федерации, правительства России загружались, и размещённая на них информация была доступна для прочтения. Пока недоступен сайт Кремля.
Сайт правительства Бурятии перестал работать
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