Блокировка, вероятно, связана с позицией чиновника по Украине
Facebook блокировал личную страницу начальника управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаила Слепнёва. Сейчас его аккаунт активен, но накануне страница была заблокирована, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
- Страница М.А. Слепнева была заблокирована, просто и без объяснений. Актов о призывах к насилию, угрозам нет на его странице. Есть дух патриотизма за Отечество, сопереживание за наших братьев-славян. Я отчетливо понимаю, что в ближайшее время нас, россиян, постараются отключить от социальных сетей и мессенджеров. В знак поддержки признания Россией ЛНР и ДНР Михаил Артемович вывесил на балконе своей квартиры российский флаг, который стал символом того, что «Россия своих в беде не бросает», - сообщила о возможной причине блокировки Татьяна Думнова.
Она также заявила, что поддерживает Михаила Слепнёва и добавила, что «история рассудит» происходящую военную операцию в Донбассе.
Отметим, Facebook – самая популярная соцсеть у бурятских чиновников руководящего звена.
Facebook блокировал страницу чиновника мэрии Улан-Удэ
Власть, Фото:
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