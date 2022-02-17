 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Мандат депутата Хурала Бурятии получил легендарный спортсмен

Мандат депутата Хурала Бурятии получил легендарный спортсмен
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Место стало свободным после ухода из жизни Галана Гунзынова

Прославленный спортсмен-гиревик Сергей Леонов, основатель федерации гиревого спорта Бурятии, занял вакантное место депутата Народного Хурала. Мандат освободился в ноябре после ухода из жизни известного врача, депутата Галана Гунзынова.

Так как Галан Гунзынов был избран по партийному списку «Единой России», его мандат должен был быть передан из списка кандидатов партии. Сергей Леонов находился в этом списке в территориальной группе №10 под первым номером.

Сергей Леонов – легенда гиревого спорта, заслуженный мастер спорта. Он родился в посёлке Новая Брянь Заиграевского района в 1963 году. В детстве и юношестве занимался пулевой стрельбой, вольной борьбой, самбо, лыжным многоборьем. Одновременно с многоборьем, с 1979 года, начал заниматься гирями, и вскоре стало ясно, что это – его вид спорта. Всего через семь месяцев занятий выполнил норматив мастера спорта по национальным видам (по гирям).

После школы Сергей поступил на факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института, который окончил в 1985 году. Работал в родной школе преподавателем физической культуры, а в местной больнице занимался с пациентами лечебной физкультурой. В 1986 году на чемпионате России в Серпухове выполнил норматив мастера спорта СССР и был включен в состав сборной страны.

Сергей Леонов становился победителем и призером многих ответственных турниров и соревнований. В 1992 году выполнил норматив мастера спорта международного класса, а 2004 году ему присвоено высшее звание «Заслуженный мастер спорта».

Сергей Трофимович шесть раз завоевывал Кубок мира, 16 раз выигрывал чемпионаты Вооружённых Сил СССР и России, два раза становился абсолютным победителем Кубка мира, четыре – обладателем Кубка СССР. Он девятикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, рекордсмен СССР, России и мира, десятикратный абсолютный чемпионом республиканских летних игр.

Его спортивные трофеи – около 200 медалей различных достоинств – весят около четырёх килограммов.

Во многом благодаря Сергею Леонову в посёлке Онохой появился центр гиревого спорта – единственный не только в Бурятии, но и за Уралом и на Дальнем Востоке.

депутаты Народного Хурала спорт гиревой спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мандат депутата Хурала Бурятии получил легендарный спортсмен
Мандат депутата Хурала Бурятии получил легендарный спортсмен
Власть, 17.02.2022
Место стало свободным после ухода из жизни Галана Гунзынова
Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях
Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях
Власть, 17.02.2022
Алексей Цыденов пообщается с жителями Баргузинского района
В Иркутской области утвердили первого замгубернатора
В Иркутской области утвердили первого замгубернатора
Власть, 16.02.2022
Депутаты согласовали кандидатуру Романа Колесова
Замгенпрокурора РФ поставил задачи перед прокуратурой Бурятии
Замгенпрокурора РФ поставил задачи перед прокуратурой Бурятии
Власть, 16.02.2022
Прокуратура Бурятии подвела итоги за 2021 год
Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии
Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии
Власть, 16.02.2022
Приём состоялся в Баргузинском районе
В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству
В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству
Власть, 16.02.2022
Заместителем мэра Улан-Удэ стала заслуженный строитель Бурятии
В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
Власть, 15.02.2022
Планируется рассмотреть введение штрафов до 200 тысяч рублей
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
Власть, 14.02.2022
Если другие «трезвые сёла» обошлись только решением сходов жителей, то два закаменских села просят внести по ним поправки в закон
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Власть, 14.02.2022
Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о произошедшем в Бурятии
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Власть, 11.02.2022
Виктор Очиров получил пост в Дирекции спортивных сооружений
В Бурятии прокуратуру просят оценить действия тункинских чиновников
В Бурятии прокуратуру просят оценить действия тункинских чиновников
Власть, 10.02.2022
Общественники просят разобраться по поводу действия властей Тункинского района во время зимнего подтопления
Глава Бурятии обсудил с Маратом Хуснуллиным вопросы развития инфраструктуры в республике
Глава Бурятии обсудил с Маратом Хуснуллиным вопросы развития инфраструктуры в республике
Власть, 10.02.2022
Рабочая встреча Алексея Цыденова с заместителем председателя правительства РФ прошла 9 февраля
Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу
Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу
Власть, 10.02.2022
Алексей Саклаков написал книгу стихов собственного сочинения
Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к экс-главе РАЛХ
Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к экс-главе РАЛХ
Власть, 10.02.2022
Алексей Щепин по-прежнему заявляет о своей полной невиновности
УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать
УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать
Власть, 10.02.2022
Стороны и подписали соответствующие документы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^