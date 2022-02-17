Мандат депутата Хурала Бурятии получил легендарный спортсмен

Прославленный спортсмен-гиревик Сергей Леонов, основатель федерации гиревого спорта Бурятии, занял вакантное место депутата Народного Хурала. Мандат освободился в ноябре после ухода из жизни известного врача, депутата Галана Гунзынова.
Так как Галан Гунзынов был избран по партийному списку «Единой России», его мандат должен был быть передан из списка кандидатов партии. Сергей Леонов находился в этом списке в территориальной группе №10 под первым номером.
Сергей Леонов – легенда гиревого спорта, заслуженный мастер спорта. Он родился в посёлке Новая Брянь Заиграевского района в 1963 году. В детстве и юношестве занимался пулевой стрельбой, вольной борьбой, самбо, лыжным многоборьем. Одновременно с многоборьем, с 1979 года, начал заниматься гирями, и вскоре стало ясно, что это – его вид спорта. Всего через семь месяцев занятий выполнил норматив мастера спорта по национальным видам (по гирям).
После школы Сергей поступил на факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института, который окончил в 1985 году. Работал в родной школе преподавателем физической культуры, а в местной больнице занимался с пациентами лечебной физкультурой. В 1986 году на чемпионате России в Серпухове выполнил норматив мастера спорта СССР и был включен в состав сборной страны.
Сергей Леонов становился победителем и призером многих ответственных турниров и соревнований. В 1992 году выполнил норматив мастера спорта международного класса, а 2004 году ему присвоено высшее звание «Заслуженный мастер спорта».
Сергей Трофимович шесть раз завоевывал Кубок мира, 16 раз выигрывал чемпионаты Вооружённых Сил СССР и России, два раза становился абсолютным победителем Кубка мира, четыре – обладателем Кубка СССР. Он девятикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, рекордсмен СССР, России и мира, десятикратный абсолютный чемпионом республиканских летних игр.
Его спортивные трофеи – около 200 медалей различных достоинств – весят около четырёх килограммов.
Во многом благодаря Сергею Леонову в посёлке Онохой появился центр гиревого спорта – единственный не только в Бурятии, но и за Уралом и на Дальнем Востоке.