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Алексей Ересько прибыл в Бурятию, в том числе, после обращения к Путину

Алексей Ересько прибыл в Бурятию, в том числе, после обращения к Путину
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вопрос про улан-удэнскую ТЭЦ-1 прозвучал на большой пресс-конференции президента

25 декабря Бурятию с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько. Он проинспектировал ход ремонтных работ в ТЭЦ-1. Его приезд был связан, в том числе, с вопросом, который задала журналистом «Буряад ТВ» Баярма Раднаева, Владимиру Путину на большой пресс-конференции.

- Действительно, когда происходят подобные ситуация, это нормально, что профильные министерства выезжают на место. Но, безусловно, моё посещение связано, в том числе, и с тем вопросом, который был задан президенту во время пресс-конференции, - сказал Алексей Ересько.

По его словам, основной темой сегодняшних обсуждение стало недопущение подобных ситуаций в будущем. Он отметил, что улан-удэнская котельная устарела и требует обновления: «Котельная на мазуте, стоит на берегу реки, надо подумать, как-то её модернизировать».

- Мы плотно обсуждали на разных совещаниях этот вопроси пришли к выводу, что надо очень детально проанализировать схему теплоснабжения города. Это уже, наверное, даже больше энергетическая безопасность – как энерго, так и тепло. Я думаю, мы неоднократно вернёмся к этому вопросу. Сейчас самое главное – восстановить работоспособность всего того оборудования, всех тех сетей, которые оказались под угрозой повреждения, - сказал Алексей Ересько.

Отдельно отметил работу сотрудников, которые нет допустили разморозки системы: «Слава богу ничего не разморозилось, всё функционирует».

Как сообщал «Байкал-Daily», авария на ТЭЦ-1 произошла 23 декабря из-за пожара. Сегодня в Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введённого из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, и перевели его на муниципальный уровень. 

ТЭЦ-1

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