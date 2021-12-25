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В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Соответствующее решение принял оперштаб

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введённого из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В субботу, 25 декабря, прошло заседание правительственной комиссии республики Бурятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На заседании были заслушаны доклады ответственных служб о ходе мероприятий по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1 и помощи населению в период восстановительных работ.

Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки.

- В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуации по городу в целом, предложение - принять решение о снятии ЧС регионального значения и перевести его на муниципальный уровень, - предложил руководитель оперштаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря в три часа ночи на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ произошёл пожар. Для проведения восстановительных работ введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения. В правительстве работает оперативный межведомственный штаб. Работа служб по восстановлению ТЭЦ и оказанию помощи населению в период устранения последствий ЧС находится на контроле главы Бурятии.
ТЭЦ-1 авария отключение тепла

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