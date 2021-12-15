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Эпопея по увольнению экс-министра образования Бурятии затягивается

Эпопея по увольнению экс-министра образования Бурятии затягивается
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии и Баир Жалсанов подали апелляционные жалобы

В Бурятии продолжается судебная история с формулировкой увольнения с поста министра образования Баира Жалсанова. Недавно апелляционные жалобы в Верховный суд подали сам Баир Жалсанов и глава Бурятии.

- В Верховный суд Бурятии на апелляционное рассмотрение поступило гражданское дело по апелляционным жалобам главы Республики Бурятия и третьего лица Жалсанова Б.Б. на решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 30 сентября, - говорится в сообщении суда.

Судебное заседание суда апелляционной инстанции назначено на 22 декабря.

Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жалсанов официально покинул пост министра образования и науки Бурятии летом 2021 года. Он подал прошение об увольнении по собственному желанию.

После увольнения Жалсанова прокурор Галина Ковалёва потребовала изменить формулировку с «по собственному желанию» на «по утрате доверия». 30 сентября Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Это влечёт включение бывшего министра в реестр лиц, утративших доверие, на пять лет, в связи с чем он не сможет занимать государственные и муниципальные должности.

Теперь, как видим, эпопея с увольнением экс-министра образования продолжится в Верховном суде Бурятии.
увольнение Верховный суд Бурятии

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