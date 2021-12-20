Вице-премьер России пообещала, что на Байкале больше не будет мусора

Все отходы из населённых пунктов обещали вывозить



Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что «на Байкале больше не будет мусора». Отходы населённых пунктов в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории будут вывозиться, для этого будут построены комплексные объекты по обращению с отходами. Специальное совещание состоялось в Иркутске. В пресс-службе областного правительства сообщили, что на совещании договорились о конкретных локациях строительства мусорных пунктов.



– На Байкале, в пределах Центральной экологической зоны, больше не будет мусора. Населённые пункты, которые располагаются тут, безусловно, будут дальше жить и развиваться. Но мусор, который будет производиться там в результате деятельности этих населённых пунктов, будет вывозиться за пределы этой особой территории, – заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.



Она добавила, что в следующем году в Казани состоится 45-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.



- Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера Байкал в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, - отметила Абрамченко.



Также планируется дальнейшая ликвидация накопленного экологического вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.



– Это тяжёлое наследие в непосредственной близости от Байкала, всего несколько сотен метров. Первоочередные меры уже позволили предотвратить ухудшение экологической ситуации на территории. На первом этапе мы понизили и очистили надшламовые воды, исключили риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера. Для соблюдения современных экологических требований нужно было построить локальные очистные сооружения. И по данным Росприроднадзора, вода после этих локальных очистных сооружений даже чище, чем вода, которая выходит сегодня с городских очистных сооружений, - добавила вице-премьер.



Она сообщила, что в 2022 году, будет завершено проектирование, а далее будет начата работа по проекту ликвидации накопленного вреда.



Также в настоящее время Российская академия наук начала трёхлетние исследования уровня воды Байкала. После их завершения будут даны обоснования регулирования уровня воды в озере.





