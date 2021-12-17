В Бурятии не смогли найти трёх талантливых студентов

70 тысяч рублей, выделенные на именные стипендии, пришлось вернуть в бюджет



Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева сегодня на сессии попросила от республиканского министерства образования «доскональный ответ» на её вопросы. При рассмотрении бюджета за 2021 года она обратила внимание на неосвоенные деньги.



- Сокращение расходов на стипендиальное обеспечение студентов техникумов на 8,35 млн рублей. Причина – «в связи с уменьшением успешно обучающихся студентов по результатам промежуточной аттестации», - начала Оксана Бухольцева.



Поскольку деньги оказались неосвоенными, депутат предположила, что талантливые подростки попросту покинули регион. Затем она продолжила.



- Обеспечением питания обучающихся льготников в колледжах и техникумах на 21,8 млн рублей. Я думала раньше, что в связи с ковидными мероприятиями, например. Но причина – «в связи с уменьшением количества студентов, подтвердивших право на льготу». Я разговаривала с директорами техникумов. Допустим, студент учится не в самой Кяхте, а под Кяхтой. Собрать справки ребята просто не могут. Нам надо продумывать электронный документооборот, - предложила Бухольцева.



Также вернули в бюджет «невостребованный остаток» по поддержке оплаты коммунальных услуг для педагогов в сумме 26,6 млн. рублей.



- У нас педагоги исчезли в сельской местности? Где у нас проколы? Проколы идут в самом начале, когда мы бюджет принимаем? Или всё-таки это недоработка минобраза, директоров колледжей? Но такого быть не должно, - обратила внимание депутат.



Оксану Бухольцеву также встревожила ещё одна сумма – сокращение расходов на научное сопровождение инновационных проектов государственного значения на 8 млн. рублей. Причиной тому стало с подведение итогов регионального конкурса на выполнение научно-исследовательских работ. «Значит со студентами не работали?» - задалась вопросом Оксана Бухольцева.



Также в бюджет пришлось вернуть 70 тысяч рублей, выделенных на республиканские именные стипендии – «в связи с отсутствием претендентов на получение».



- 70 тысяч рублей – это что? Три студента мы не нашли? – заключила депутат.



Она попросила министерство образования предоставить развёрнутый ответ.





