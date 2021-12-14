В Хурале Бурятии предложили выступающим показывать QR-код

Депутаты Народного Хурала обсуждают федеральный законопроект о QR-кодах



В Народном Хурале проходит внеочередная сессия, на которой рассматривают федеральный законопроект QR-кодах в общественных местах. Бурятский парламент должен дать свой отзыв на правительственную инициативу.



Первой на сессии выступила вице-спикер Татьяна Мантатова. Она рассказала коллегам о самом законопроекте о QR-кодах в общественных местах и вариантах его решения.



После её выступления задал вопрос депутат Игорь Бобков, который запросил у министерства здравоохранения данные статистики: сколько среди больных коронавирусом вакцинированных и невакцинированных пациентов; сколько было умерших вакцинированных и невакцинированных больных. Но своё выступление он начал с предъявления QR-кода о вакцинации, а затем показал удостоверение депутата, подтверждая свою личность.



- Уважаемые участники сессии, я предлагаю, задавая вопрос или делая предложения, показывать свой QR-код. Мы же не должны отличаться от всех рядовых граждан, которые на входе в любое заведение, обязаны показывать свой QR-код, - призвал Игорь Бобков.



На вопрос депутата ответила первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Людмила Цыбикова. Сама министр Евгения Лудупова заболела, пояснил председатель парламента Владимир Павлов.



По словам Людмилы Цыбиковой, после вакцинации за помощью врачей обратились 19,4% больных. «Но вы знаете, что коронавирусную инфекцию мы подтверждаем лабораторно», - уточнила она.



- Из числа привитых 3,8% заболели новой коронавирусной инфекцией. Летальность среди заболевших после вакцинации составила 1,2%. Хотелось отметить, что после введения QR-кодов в местах массового скопления людей мы заметили, что увеличились темпы вакцинации в 1,5 раза. И в будние, и в выходные дни, - доложила замминистра.



Также она представила статистические данные по занятости коечного фонда. Она подчеркнули, что вакцинация даёт свои результаты: «По этим данным мы видим, чем больше граждан вакцинируется против коронавируса, тем меньше занятость коечного фонда и количества развёрнутых коек. Меньше пациентов находится на ИВЛ и на амбулаторном лечении».



Далее депутаты вступили в полемику, подняв вопросы Конституции и другие нюансы рассмотрения законопроекта.

