Республиканский закон приведут в соответствие с федеральным
Депутатам Народного Хурала Бурятии продлят срок предоставления уточняющих сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи, если сперва декларации были поданы с ошибками. Соответствующее предложение подала прокуратура Бурятии.
- В целях корректировки правового статуса региональных парламентариев прокуратурой республики в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» предложено внести изменения в указанный закон, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
После предложения прокуратуры Народный Хурал разработал законопроект об увеличении срока предоставления депутатами уточняющих сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.
Законопроект будет рассмотрен на 22-й сессии парламента, которая состоится уже в 2022 году.
В Бурятии депутатам продлят срок для исправлений ошибок
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