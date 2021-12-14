В Бурятии депутатам продлят срок для исправлений ошибок

Республиканский закон приведут в соответствие с федеральным



Депутатам Народного Хурала Бурятии продлят срок предоставления уточняющих сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи, если сперва декларации были поданы с ошибками. Соответствующее предложение подала прокуратура Бурятии.



- В целях корректировки правового статуса региональных парламентариев прокуратурой республики в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» предложено внести изменения в указанный закон, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



После предложения прокуратуры Народный Хурал разработал законопроект об увеличении срока предоставления депутатами уточняющих сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.



Законопроект будет рассмотрен на 22-й сессии парламента, которая состоится уже в 2022 году.

