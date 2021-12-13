Суд обязал отремонтировать бывшую усадьбу в центре Улан-Удэ

В здании сейчас находится библиотека



В Улан-Удэ суд обязал провести ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Мостовского - торговые лавки». Это здание находится в центре города, на улице Ленина, сейчас здесь работает Центральная городская библиотека имени Калашникова.



Во времена Верхнеудинска владелец усадьбы Мостовский сдавал торговые помещения дома в аренду. Здесь находились различные магазины. Так, в одной из газетных реклам сообщалось, что «товарищество «А. Ф. Второв и сыновья» ежедневно получает багажом и почтой мануфактурные, галантерейные товары, готовое платье, варшавскую обувь и проч.». В магазинах продавались такие известные в то время и почти забытые сейчас ткани, как дамба, далемба, чесуча, канфа, атласы, камка, восточные шелка, бархат, российский плис, кашемир, гарус, гродетур, левантин, тафта, канифас, ситец, миткаль, бумазея. Этот торговый пассаж считался фешенебельным магазином Верхнеудинска, его большие окна служили витринами.



Иск в суд о необходимости ремонтно-реставрационных работ подал прокурор Советского района к комитету по культуре администрации Улан-Удэ и муниципальному автономному учреждению «Централизованная библиотечная система».



- Распоряжением администрации главы и правительства Бурятии пользователю объекта – муниципальному автономному учреждению «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ» выдано охранное обязательство, содержащее требование о проведении ремонтно-реставрационных работ. До настоящего времени работы не запланированы и не проведены в виду отсутствия финансирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Советский районный суд иск прокурора удовлетворил. Устояло решение и в Верховном суде Бурятии.



- Судебными постановлениями установлен срок исполнения решения суда – в течение двух лет со дня его вступления в законную силу, - уточнили в прокуратуре.





