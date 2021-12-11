Председатель Избиркома Бурятии сохранил свой пост

Голосование было тайным
10 декабря состоялось организационное заседание Избирательной комиссии Бурятии. Путём тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь избиркома.
Председателем вновь избран Александр Акчурин. Заместителем стал Владимир Норбоев, секретарём – Светлана Орлова. Все три кандидатуры были поддержаны единогласно.
В пресс-службе Народного Хурала напомнили, что согласно действующему законодательству, срок полномочий Избиркома Бурятии составляет пять лет.
В состав Избиркома Бурятии созыва 2021-2026 годов вошли:
Акчурин Александр Ростамович;
Дондубон Владимир Молотович;
Лукьянчук Андрей Владимирович;
Никишов Алексей Александрович;
Орлова Светлана Евгеньевна;
Шкедова Лидия Юрьевна;
Шодонова Мария Эдуардовна;
Абуталибова Анна Владимировна;
Горбатых Галина Алексеевна;
Данзанов Амгалан Алексеевич;
Норбоев Владимир Самбуевич;
Пургина Светлана Алексеевна;
Скосырский Сергей Иванович;
Чимитов Николай Бадмаевич.
Как сообщал «Байкал-Daily», Александр Акчурин возглавил Избирком в начале 2021 года. Он кандидат юридических наук, прежде занимал пост секретаря Избирательной комиссии. Должность получил после ухода в отставку прежнего бессменного председателя Избиркома Дмитрия Ивайловского, который покинул должность по семейным обстоятельствам.
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Власть, Фото:
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