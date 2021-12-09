Глава Бурятии намерен превратить 500 млн рублей в 1,5 млрд

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Алексей Цыденов договорился о поставке новых автобусов в республику



Глава Бурятии Алексей Цыденов уже две недели находится в Москве, где проходит обучение в академии Генштаба Вооружённых Сил. В столице России он пробудет ещё неделю.



- Уже две недели в Москве, и ещё неделю буду тут. Учусь в академии генштаба. Все главы субъектов обязаны пройти такую учебу. Я с 2017 года тянул, больше переносить уже не мог. Хотя, конечно, так надолго я еще из республики не уезжал. Пора уже домой, - написал глава на своей странице в соцсети.



Пользуясь случаем, он занимается рядом рабочих вопросов, которые назвал «похождениями по всем большим кабинетам».



- Решаю наши проблемы. Не пишу о всех похождениях подробно, но на некоторые моменты всё-таки хочу обратить внимание. Вы уже наверное знаете, что на прошлой неделе принял участие в заседании правительства России, где нам выделили дополнительно 860 млн рублей. Ура! – поделился Алексей Цыденов. – Это позволит нам обеспечить прохождение отопительного сезона.



Также 500 млн рублей будет направлено на покупку новых автобусов. Финансирование город получит уже в декабре до конца текущего года. На эти средства можно приобрести порядка 50 автобусов большой (ЛИАЗ) и средней (ПАЗ) вместимости.



Глава Бурятии отметил, что этого количества автобусов для региона всё ещё недостаточно. Поскольку автобусы необходимы не только для Улан-Удэ, но и для пригородного сообщения с Иволгинским, Заиграевским и другими районами. Сюда требуется ставить не один-два автобуса, а куда больше.



Поэтому Алексей Цыденов встретился с генеральным директором государственной транспортно-лизинговой компании Евгением Дитрихом, «чтоб с их помощью 500 млн превратить в 1,5 млрд рублей и взять больше автобусов».



- Нам ещё предстоят разные юридические и финансовые процедуры, да и готовых автобусов на заводах сейчас нет, но в любом случае поставки в республику автобусов должны быть произведены не позднее второго квартала следующего года. Работаем! – заключил глава Бурятии.

