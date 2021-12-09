Глава Бурятии намерен превратить 500 млн рублей в 1,5 млрд

Алексей Цыденов договорился о поставке новых автобусов в республику
Глава Бурятии Алексей Цыденов уже две недели находится в Москве, где проходит обучение в академии Генштаба Вооружённых Сил. В столице России он пробудет ещё неделю.
- Уже две недели в Москве, и ещё неделю буду тут. Учусь в академии генштаба. Все главы субъектов обязаны пройти такую учебу. Я с 2017 года тянул, больше переносить уже не мог. Хотя, конечно, так надолго я еще из республики не уезжал. Пора уже домой, - написал глава на своей странице в соцсети.
Пользуясь случаем, он занимается рядом рабочих вопросов, которые назвал «похождениями по всем большим кабинетам».
- Решаю наши проблемы. Не пишу о всех похождениях подробно, но на некоторые моменты всё-таки хочу обратить внимание. Вы уже наверное знаете, что на прошлой неделе принял участие в заседании правительства России, где нам выделили дополнительно 860 млн рублей. Ура! – поделился Алексей Цыденов. – Это позволит нам обеспечить прохождение отопительного сезона.
Также 500 млн рублей будет направлено на покупку новых автобусов. Финансирование город получит уже в декабре до конца текущего года. На эти средства можно приобрести порядка 50 автобусов большой (ЛИАЗ) и средней (ПАЗ) вместимости.
Глава Бурятии отметил, что этого количества автобусов для региона всё ещё недостаточно. Поскольку автобусы необходимы не только для Улан-Удэ, но и для пригородного сообщения с Иволгинским, Заиграевским и другими районами. Сюда требуется ставить не один-два автобуса, а куда больше.
Поэтому Алексей Цыденов встретился с генеральным директором государственной транспортно-лизинговой компании Евгением Дитрихом, «чтоб с их помощью 500 млн превратить в 1,5 млрд рублей и взять больше автобусов».
- Нам ещё предстоят разные юридические и финансовые процедуры, да и готовых автобусов на заводах сейчас нет, но в любом случае поставки в республику автобусов должны быть произведены не позднее второго квартала следующего года. Работаем! – заключил глава Бурятии.
Глава Бурятии намерен превратить 500 млн рублей в 1,5 млрд
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 09.12.2021
Алексей Цыденов договорился о поставке новых автобусов в республику
Образованный совет займётся разработкой инициатив и раскрытием потенциала региона
Соёлма Дагаева в прямом эфире подведёт основные итоги года
Важнейшее решение было принято единогласно
«Жалко прощаться», - сказал напоследок Амагыров
Депутат Султан Хамзаев заявил, что «алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан»
Главу Иволгинского района назначили по конкурсу
Амагыров больше 10 лет возглавлял БСМП
В Чите провели церемонию передачи боевого знамени
Руслана Болотова наградили орденом Полярной звезды
Место получил специалист, работающий в сфере туризма больше 15 лет
Депутат от Бурятии постарался «развеять мифы» о рабочих помещениях членов Госдумы
Власть, 04.12.2021
Фамилию озвучил зампред регионального правительства
Власть, 03.12.2021
Сергей Ханхареев призвал прибывших из-за рубежа соблюдать меры профилактики
Власть, 03.12.2021
Назначен новый директор городского лесничества