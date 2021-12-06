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В мэрии Улан-Удэ назначен новый начальник отдела туризма

В мэрии Улан-Удэ назначен новый начальник отдела туризма
Власть,  Фото:сайт администрации Улан-Удэ
Место получил специалист, работающий в сфере туризма больше 15 лет

В администрации Улан-Удэ состоялось новое назначение, сообщили в пресс-службе мэрии. 6 декабря начальником отдела туризма в комитете экономического развития и туризма стал 38-летний Аржан Малацагаев. Ранее он работал в туристической компании.

– Улан-Удэ красивый город. Это мнение многих туристов с которыми я работал, общался. К тому же это транспортный узел региона, благодаря чему в городе всегда было и будет относительно много туристов. Хочется, чтобы город стал ещё лучше, гостеприимнее, удобнее. То, что хорошо для туристов, должно быть хорошо и для местных жителей и наоборот. Надо улучшать туристическую среду, проводить событийные мероприятия – работы много, – считает новый руководитель отдела туризма.

Аржан Малацагаев родился 28 декабря 1982 года. После окончания улан-удэнской гимназии № 3 поступил в РУДН на специальность «Социология». Магистратуру окончил в БГСХА по специальности «Менеджмент». Более 15 лет работал в сфере туризма.

Как сообщал «Байкал-Daily», на своей странице Аржан Малацагаев не раз публично высказывал мнение о тех или иных аспектах развития туризма в Бурятии. Так, в 2017 году нашумел его пост – обращение к только что созданному министерству туризма республики. Автор особое внимание уделил развитию судоходства и рассказал, как сделать так, чтобы туристы не думали, что в Бурятии скукота.

В прошлом году он высказался по поводу внутреннего туризма в Бурятии и предложил создать ещё как минимум пять новых туристических маршрутов.

Прежде пост начальника отдела туризма в мэрии занимал Александр Барданов. По информации «Байкал-Daily», он уволился больше месяца назад; куда ушёл, пока публично не озвучивалось.
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