11 человек подали иск к главе Бурятии

Иск ушёл в Верховный суд республики



11 человек, в том числе индивидуальный предприниматель, обратились в суд с иском к главе Бурятии с требованием признать указ № 312 от 5 ноября 2021 года о продлении ограничений для граждан и предпринимателей до 31 декабря этого года не соответствующим федеральному законодательству и не действующим с момента его опубликования. Об этом сообщает юрист, председатель совета потребительского кооператива «Олонзон» Владимир Дашиев.



«Заявители полагают, что этим указом нарушены основные права на равенство, на охрану достоинства личности, на личную и семейную тайну, на свободу передвижения, выбор места пребывания, на свободное осуществление предпринимательской деятельности, на труд, на охрану здоровья, на доступ к культурным ценностям, предусмотренные ст. 19, 21, 23, 27, 34, 37, 41, 44 Конституции РФ», – написал в соцсети судебный представитель, стаж работы которого составляет более 19 лет.



По словам Владимира Дашиева, вместе с иском заявлено ходатайство о применении мер предварительной защиты путём приостановления действия указа до разрешения спора по существу, которое должно быть рассмотрено в течение суток со дня поступления такого ходатайства.



- Поэтому 3 или 6 декабря 2021 года узнаем предварительный настрой высшей инстанции региона, - отмечает юрист.



Иск к главе региона подан сегодня, 2 декабря.

