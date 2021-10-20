Глава Бурятии принял участие в совещании с президентом

Пресс-служба администрации главы и правительства РБ

19 октября президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание президиума государственного совета, на котором рассматривалась транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Стратегию представил министр транспорта РФ Виталий Савельев, содокладчиком выступил глава Бурятии Алексей Цыденов, который возглавляет комиссию госсовета по направлению «Транспорт».- Обновлённая транспортная стратегия, как мы и договаривались с коллегами, должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни наших граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надёжным, безопасным транспортным сообщением. Напомню, это требование прямо закреплено и в Конституции нашей страны, - заявил Владимир Путин, открывая заседание.Президент отметил, что «важно добиться существенных позитивных изменений в части региональных и муниципальных дорог».- Уверен, руководители субъектов федерации подтвердят: здесь ещё многое предстоит сделать, - отметил он.Алексей Цыденов посвятил своё выступление проблемам региональных и муниципальных дорог, а также проблемам городского общественного транспорта. Он отметил, что предложенный механизм финансирования мероприятий по обновлению общественного транспорта не по плечу необеспеченным регионам. Глава Бурятии попросил в рамках стратегии предусмотреть меры прямой поддержки регионов в части развития общественного транспорта.- Общественный транспорт – это действительно очень актуальный вопрос. По экспертным оценкам, требуется в среднесрочной перспективе обновление порядка 60 процентов парка автобусов, 6,5 тысячи трамваев, семи тысяч троллейбусов, а также более пяти тысяч вагонов пригородного железнодорожного сообщения. Предлагается в рамках стратегии предусмотреть меры прямой поддержки регионов, - отметил Алексей Цыденов.По поручениям по общественному транспорту, ранее данным президентом, уже предложен механизм финансирования с привлечением средств ФНБ на возвратной основе. Однако, поскольку даже в городах-миллионниках стоимость билета и объёмы перевозок не позволяют за счёт продажи билетов окупить автобусы, а тем более трамваи, то погашать этот кредит субъект будет из своего бюджета.- Это, по сути, кредитная нагрузка на региональные бюджеты, пусть по льготной ставке, но всё же. В данном случае более обеспеченные субъекты смогут в этом участвовать, а менее обеспеченные, в которых как раз наиболее остро и стоит проблема общественного транспорта, не смогут. Предлагаем вернуться к рассмотрению вопроса поддержки общественного транспорта на условиях, доступных для всех субъектов РФ, а также сформировать отдельный программный документ развития общественного транспорта, в котором будут как раз собраны все меры, поскольку сегодня они и так есть, но [рассредоточены] по разным программам, по разным направлениям, и сделать общую программу по развитию общественного транспорта, - обратился к участникам совещания председатель комиссии госсовета по транспорту.Следующий вопрос, который поднял Алексей Цыденов – развитие муниципальных дорог. В рамках указа президента правительством РФ ведётся большая работа по ремонту региональных дорог и дорог в агломерациях, однако по местным (муниципальным) дорогам никаких целей не прописано.- По агломерации установлен порог: 85% норматива должно быть, по региональным дорогам – 50% норматива к 2024 году и 60% – к 2030 году. Вместе с тем по муниципальным дорогам, дорогам в населённых пунктах, не входящих в агломерацию, никаких целевых показателей на сегодня нет. С учётом принятого решения о доведении начиная с 1 января 2025 года ста процентов акцизов до региональных дорожных фондов, соответственно, возможности региональных дорожных фондов также будут увеличены. Считаем целесообразным это отметить в стратегии, и на период 2025–2030 годов и до 2035-го предусмотреть сбалансированное развитие не только региональных, но и муниципальных дорог, - предложил председатель комиссии госсовета по транспорту.Также он предложил продлить программу инфраструктурных бюджетных (возвратных) кредитов с предоставлением дополнительного финансирования в объёме не менее 500 миллиардов в виду её востребованности, как эффективного механизма развития инфраструктуры. На сегодня лимит ранее предоставленных средств регионами полностью выбран. Требуемые средства нужны не единовременно, а в период до 2030 года, также на возвратной основе.Алексей Цыденов поблагодарил Владимира Путина за поддержку и за вовлечение регионов в работу в формате комиссии госсовета.Президент РФ поручил правительству предложить меры поддержки инвестиций в общественный транспорт, включая прямые субсидии регионам, подчеркнув, что развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения – это одна из ключевых задач стратегии.- Это важно не только для крупных мегаполисов, но и для небольших населённых пунктов, где порой не хватает удобных маршрутов до регионального центра, а автобусы, вагоны, электрички сильно изношены. В текущем году мы запустили новый кредитный инструмент для обновления общественного транспорта в регионах. В 12 субъектах Федерации готовятся такие пилотные проекты. Важно, чтобы эти инициативы были привлекательны, в том числе и для частных инвесторов. В то же время подчеркну: не везде, далеко не во всех регионах страны подобные проекты могут быть окупаемы, даже в долгосрочной перспективе. В этой связи правительству нужно предложить специальные подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт, включая прямые субсидии на погашение процентов по кредитам, - заявил Владимир Путин.Проект транспортной стратегии с учётом мнения регионов поступит в правительство. Президент дал поручение кабинету министров рассмотреть и утвердить документ на одном из своих ближайших заседаний. С принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств.- Прошу правительство не позднее первого квартала будущего года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии и сделать это в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний. Также в тесном контакте с субъектами федерации и деловыми объединениями нужно вести работу над крупнейшими, системно значимыми проектами в сфере транспорта – как уже запущенными, так и теми, которые ещё только планируются, - подчеркнул президент.