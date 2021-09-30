Николай Мошкин покидает кресло ректора БГУ

Уже назначен исполняющий обязанности руководителя вуза
С 1 октября в Бурятском госуниверситета исполняющим обязанности ректора станет Мигмар Дармаев, начальник учебной части. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе вуза. Здесь уточнили, что пришёл соответствующий указ.
Таким образом, с завтрашнего дня Николай Мошкин перестаёт числиться ректором БГУ.
Кто же будет назначен следующим ректором, пока официально не сообщалось. Как сообщал «Байкал- Daily», в ректоры прочат бывшего депутата Госдумы прошлого созыва, экс-министра образования Бурятии Алдара Дамдинова. Официально в пресс-службе вуза эту информацию не подтверждают и не опровергают.
Николай Мошкин возглавил БГУ в 2016 году, после ухода Степана Калмыкова на пенсию. До этого Мошкин трудился на посту первого замминистра образования. Тогда же на эту должность претендовал бывший проректор вуза Валерий Архинчеев, однако он не смог пройти аттестацию.
Справка:
Николай Мошкин – доктор технических наук, профессор.
Родился 2 января 1973 года в Улан-Удэ. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» по специальности «инженер-механик». После окончания вуза трудился ассистентом в родном вузе.
В 1998 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук в Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. Спустя два года назначен доцентом этой же кафедры. В 2006 году ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре «Автомобили». В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук в Сибирском институте механизации и электрификации (Новосибирск).
С 2010 года работал в должности первого заместителя министра образования и науки Бурятии. В минобразе Мошкин возглавлял комитет по науке и профессиональному образованию, контролирующий деятельность вузов, ссузов и учреждений науки в республике.
В 2013 году ему присвоено ученое звание профессор по кафедре «Автомобили» ВСГУТУ. Под руководством Мошкина защитилось 6 аспирантов.
В январе 2015 года тогдашний министр образования России Дмитрий Ливанов назначил его и.о. ректора БГУ.
Приказом министерства образования и науки России от 7 июля 2016 года назначен на должность ректора. Покидает пост 1 октября 2021-го.
Николай Мошкин покидает кресло ректора БГУ
Власть, Фото:
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