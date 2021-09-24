В Бурятии назначили дату суда по увольнению экс-министра образования

Как сообщал «Байкал-Daily», республиканская прокуратура в иске к главе Бурятии Алексею Цыденову требует признать незаконным его указ об увольнении министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова по собственному желанию. Прокуратура требует изменить формулировку увольнения Баира Жалсанова на утрату доверия с включением экс-чиновника на пять лет в реестр лиц, утративших доверие.

Прокуратура республики требует признать указ об увольнении чиновника по собственному желанию незаконнымНазначено судебное заседание по исковому заявлению прокуратуры к главе Бурятии Алексею Цыденову. Суд начнёт рассматривать дело 30 сентября в 10 часов.- 20 августа 2021 года в производство Советского районного суда Улан-Удэ поступило исковое заявление и.о. прокурора республики в интересах РФ неопределённого круга лиц к главе Республики Бурятия о признании незаконным указа, обязании расторгнуть трудовой договор, - отмечают в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.