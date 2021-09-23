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Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло

Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Василий Зубаков подал личное заявление

Депутат Народного Хурала Василий Зубаков хочет досрочно сложить свои полномочия.

- На основании личного заявления депутата Народного Хурала Зубакова Василия Георгиевича от 21 сентября внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата, - сообщила заместитель председателя республиканского парламента Татьяна Мантатова.

Как сообщили в пресс-службе парламента, соответственно, в повестку предстоящей сессии внесены также два технических кадровых вопроса - исключение Василия Зубакова из состава комитета по социальной политике и комиссии Народного Хурала «Север».

Чем продиктовано желание Зубакова досрочно покинуть Хурал, пока не раскрывается.

Сессия состоится 27 сентября.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года добровольно покинул Хурал известный в республике бизнесмен Матвей Баданов. Он объяснил свой уход причинами, связанными со здоровьем. 

В сентябре 2019 года в Народном Хурале досрочно прекратили полномочия депутата Мунко Буянтуева, члена фракции «Единая Россия», осуждённого за контрабанду леса.

Также летом 2020 года сразу два председателя комитетов Народного Хурала добровольно отказались от своих высоких оплачиваемых должностей. Пётр Носков и Валерий Доржиев в итоге стали рядовыми депутатами. Последний объяснил на сессии, почему решил уйти с должности. Он связал это со своей активной деятельностью в сфере спорта – известный спортивный меценат Доржиев возглавляет федерацию бокса Бурятии. 

Справка:

Василий Зубаков - депутат Народного Хурала шестого созыва. Избран по единому избирательному округу, выдвинут Бурятским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия».

Член фракции «Единая Россия» в Народном Хурале. Член комитета Народного Хурала по социальной политике.

Родился 24 октября 1965 года. Образование высшее (Хабаровский институт инженеров ЖД транспорта, 1987). Место работы – заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Северобайкальском регионе.
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