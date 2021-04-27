Депутат пяти созывов, бизнесмен Матвей Баданов огорошил Хурал просьбой о сложении полномочий
Гендиректор ООО «БИН» (куда входит агрохолдинг «Николаевский» и сеть одноимённых магазинов) Матвей Баданов освобождает кресло депутата Народного Хурала Бурятии. Этим известием он огорошил коллег на сегодняшней сессии парламента.
С утра на сессии Матвей Баданов получил госнаграду – медаль ордена «Трудовая доблесть». Наградил его глава Бурятии Алексей Цыденов.
Спустя почти два часа после начала сессии, по завершению часа выступлений, Баданов попросил слова.
- Утренние события (вручение госнаграды – ред.) привели меня в состояние возбуждения и растерянности. Спасибо за высокую награду, но я пришёл на эту сессию с личной задачей. Прошу рассмотреть на данной сессии вопрос об освобождении меня от статуса депутата по причинам, связанным со здоровьем, - обратился Матвей Баданов.
Он добавил:
- Спасибо и извините, пожалуйста.
Произошедшее, видимо, стало сюрпризом для спикера Народного Хурала Владимира Павлова. По крайней мере, он сообщил, что письменных заявлений от Баданова о досрочном снятии с него полномочий не поступало. Вопрос всё же включили в повестку сессии, он будет рассмотрен в конце дня.
Депутат Бадмадоржо Жигжитов поблагодарил Баданова:
- Очень жаль, что такой уважаемый, порядочный человек уходит. Это целая эпоха Хурала. Матвей Александрович сам принял такое решение. Я прошу, чтобы мы такого депутата не забывали и хотел сказать ему большое спасибо.
Матвей Баданов – депутат пяти созывов Народного Хурала: второго, третьего, четвертого, пятого и нынешнего, шестого. На последних выборах в 2018 году победил на округе №15 (часть Октябрьского района Улан-Удэ), набрав более половины голосов избирателей.
Матвей Баданов добровольно покидает Хурал Бурятии
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