Глава Бурятии проверил ход ликвидации ЧС на Левом берегу

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов проконтролировал ход превентивных мероприятий для предупреждения последующих подтоплений на Левом Берегу. Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 6 сентября, в Улан-Удэ 15 жилых домов, где вода поднялась выше пола. Это 10 домов в СОНТ «Судостроитель», три дома в СНТ «Весна» и два дома в СНТ «Коммунальник». В этих домах проживает 53 человека. Также подтоплено 422 приусадебных участка.
- По состоянию на 8:00 утра уровень реки Селенга составлял 238. За сутки снижения на 8 см. По состоянию на 12:00 отмечаем снижение на 1 см и составляет 237 см., - рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
В целом по Бурятии 1323 участка на данный момент остаются подтопленными, в 76 домах вода поднялась выше уровня пола. Глава республики отметил, что сейчас уровень воды пошёл на спад по всему руслу реки Селенга. Подъёма не прогнозируется.
- Вода потихоньку пошла вниз. Ждём, что всё-таки закончился период роста и по прогнозам тоже рост не предвидится, ни с Монголии, ни с нашей стороны, - рассказал Алексей Цыденов.
Сейчас республиканские власти и главы поселений приступают к подсчёту ущерба и сбору данных о пострадавших для выплат компенсации.
6 сентября в Бурятии было подписано постановление об упрощении порядка назначения выплат пострадавшим в результате ЧС. Если ранее подтверждение проживания в месте ЧС осуществлялось в судебном порядке, то сейчас достаточно подтверждения комиссии сельского поселения.
- Ранее в соответствии с постановлением правительства Бурятии № 280 выплаты осуществлялись гражданам, которые имели право собственности и были зарегистрированы по месту жительства или имели договор социального найма. И тем, кто не был зарегистрирован, нужно было обратиться в суд и подтвердить факт того, что они постоянно проживали по данному адресу. Главой Бурятии дана команда внести изменения в это постановление, сегодня соответствующий нормативно-правовой акт будет подписан. И теперь не нужно подтверждать право собственности в суде. Для этого создаётся комиссия органов местного самоуправления, куда включаются специалисты поселенческого уровня администрации поселения и граждане, которые подтвердят, что данные жители проживают по тому или иному адресу. Это значительно упрощает получение финансовых средств. Мы одни из первых в стране приняли такую меру, чтобы быстрее оказать помощь пострадавшим, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
В Бурятии пострадавшим от паводков выплачивается по десять тысяч рублей на каждого члена семьи в случае, если имущество не пострадало, и, в зависимости от размера ущерба, - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Жителям зон подтопления компенсируют также потерю дров, запасов сена и урожая.
- Плюс, до морозов нужно успеть просушить дома. Для этого нами закуплены дополнительно тепловые пушки. Они дизельные, сейчас газовые закупаются, для того, чтобы просушку жилых помещений сделать до холодов, - добавил глава Бурятии.
Сами местные жители говорят, что тепловые пушки сейчас были бы как нельзя кстати.
- Вот мы уже печку топим, потому что в постель невозможно ложиться. От этой воды у нас везде сырость. Грибка и плесени пока, слава богу, нет, - рассказывает местная жительница.
Кроме этого, в Улан-Удэ созданы мобильные группы, которые будут собирать заявления, помогать оформлять документы на получение выплат.
- Созданы на базе нашей администрации 49 мобильных групп, по два человека, то есть 98 человека сегодня вышли собирать заявления и готовить документы на возмещение понесённого ущерба. Как можно быстрее мы эту работу будем делать, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.