Глава Бурятии проверил ход ликвидации ЧС на Левом берегу





Сами местные жители говорят, что тепловые пушки сейчас были бы как нельзя кстати.- Вот мы уже печку топим, потому что в постель невозможно ложиться. От этой воды у нас везде сырость. Грибка и плесени пока, слава богу, нет, - рассказывает местная жительница.Кроме этого, в Улан-Удэ созданы мобильные группы, которые будут собирать заявления, помогать оформлять документы на получение выплат.- Созданы на базе нашей администрации 49 мобильных групп, по два человека, то есть 98 человека сегодня вышли собирать заявления и готовить документы на возмещение понесённого ущерба. Как можно быстрее мы эту работу будем делать, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.