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В Улан-Удэ подтоплено более 400 приусадебных участков

В Улан-Удэ подтоплено более 400 приусадебных участков
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вода стоит выше пола в 15 домах

По данным на 6 сентября, в Улан-Удэ подтоплено 15 жилых домов, где вода поднялась выше пола. Это 10 домов в СОНТ «Судостроитель», три дома в СНТ «Весна» и два дома в СНТ «Коммунальник». В этих домах проживает 53 человека, сообщил на брифинге заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

- Разместились у родственников 42 человека, 11 человек отказались от эвакуации. Пункты временного размещения в настоящий момент свободны, - отметил Дмитрий Фёдоров.

Подтоплено 422 приусадебных участка, в том числе 202 дома с подтопленными подвальными помещениями и 28 домов с котельными.

Под угрозой подтопления электроподстанция на улице Грачевская, поэтому в целях безопасности от электроэнергии отключено 12 домов.

- Уровень реки Селенга в районе Улан-Удэ на сегодня составляет 238 см, за сутки вода ушла на 8 см. Грунтовые воды должны уйти, как только уровень реки Селенга понизится до менее двух метров, - отметил Дмитрий Федоров.

На отдельных участках дорог, расположенных в СНТ и ДНТ, выявлен значительный выход грунтовых вод, имеются ограничения подъездных путей к домам. Накануне комбинат по благоустройству отсыпал низменные участки по ул. Грачевского, подвёз грунт на ул. Судоремонтная. Студенты-волонтёры продолжают укладывать поддоны в ДНТ «Весна», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

В Улан-Удэ начали работу комиссии по оценке ущерба, созданные на базе районных администраций. Жители, чьи дома пострадали в период паводка, могут оставить заявку на обследование по тел. ЕДДС: 051 и 21-36-65, а также в администрацию Советского района - 22-75-88; в администрацию Октябрьского района – 41-55-33.
подтопление

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