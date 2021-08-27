Верховный суд Бурятии займётся Баиром Жамбаловым

Апелляции по громкому делу Жамбалова подали все стороны
Дело бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, осуждённого за смертельный наезд на 17-летнюю девушку, поступило в Верховный суд Бурятии накануне, 26 августа. Информация об этом появилась в картотеке суда. Дата заседания пока не назначена.
Апелляционные жалобы подали защитник (адвокат) Жамбалова, отец погибшей девушки. Также апелляционное представление подал прокурор.
Прибайкальский районный суд огласил приговор 26 мая. Жамбалову было назначено 6 лет 1 месяц в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года.
Отец погибшей девушки Максим Бурчевский сразу же заявил, что считает приговор слишком мягким. Этой же позиции придерживается прокурор.
Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащий родственнику Жамбалова, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель скрылся. Студентка от полученных повреждений скончалась.
Спустя несколько часов после происшествия в полицию пришел улан-удэнский бизнесмен, который утверждал - в момент аварии за рулём машины был именно он. Якобы в тот день он и его друг Баир Жамбалов поменялись автомобилями. Сам он придерживался той же версии.
Весной 2020 года Баир Жамбалов был задержан, и обвинение в смертельном наезде было предъявлено уже ему. «В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Сам политик свою вину не признал ни в ходе следствия, ни на суде.
Ранее Жамбалов лишился поста секретаря бурятского реготделения «Единой России», а также был исключен из партии. Помимо этого, он лишён высокого поста заместителя председателя Народного Хурала. Сейчас он является рядовым депутатом, а после вступления решения в силу должен будет сдать свой мандат.
Верховный суд Бурятии займётся Баиром Жамбаловым
Власть, Фото:
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