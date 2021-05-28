«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову

На федеральном канале «Россия 24» вышел сюжет про судебный приговор Баиру Жамбалову, бывшему вице-спикеру Народного Хурала Бурятии, а также бывшему лидеру единороссов республики.
- Громкий приговор в Бурятии. Бывший вице-спикер местного парламента Баир Жамбалов осуждён за смертельное ДТП: суд отправил его в колонию-поселение на 6 лет и 1 месяц. В январе 2020 года Жамбалов за рулём своего внедорожника возвращался с рыбалки, на трассе возле села Батурино мужчина сбил 17-летнюю девушку, после этого он скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать помощь на тот момент ещё живой девушке. Через несколько часов в полицию явился местный предприниматель Галуст Пилосян и признался в том, что именно он управлял автомобилем Жамбалова. Таким образом друзья попытались запутать следствие, но следователям удалось доказать – за рулём в тот роковой вечер сидел именно Жамбалов, и это он опасно превысил скорость до 104 км/час и не заметил пешехода, - говорится в материале программы «Дежурная часть».
Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Бурятии Дмитрий Столяров, было назначено и проведено более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей. Проведено пять осмотров места происшествия, после чего организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода.
Несмотря на обвинительный приговор, родители погибшей студентки сочли наказание слишком мягким.
- Приговор, конечно, слишком мягкий. Колония-поселение. Если учесть домашний арест, по каким критериям он оценивается. Это получается, он треть срока отбыл? – отметил отец насмерть сбитой девушки.
Сразу после оглашения судебного решения Баир Жамбалов сел на пассажирское сиденье своего автомобиля и уехал.
- В колонию ему предстоит приехать самостоятельно. Правда, это вряд ли произойдёт в скором времени: вероятнее всего, политик будет обжаловать приговор. Свою вину он так и не признал. Кстати в ближайшее время будут инициированы разбирательства и против Галуста Пилосяна по делу о лжесвидетельствовании, - заключается в сюжете.
Видео было опубликовано в паблике ves_ulan_ude, под постом появилась масса гневных комментариев жителей региона:
«Все доказали и приговором как оправдали. Плюс, домашний арест войдёт и всё, он свободен»
«Жаль, жизнь человека совсем ничего не стоит»
«Наш суд самый гуманный, а если бы я сбил, давно был бы за решёткой»
«За что тогда Ефремова закатали на 10 лет, он в отличие не прятался, не скрывался»
«Судья, вынесший такое решение, ответьте, пожалуйста, простому народу, родителям девочки - почему такой мягкий вердикт. Видимо, деньги в приоритете у вас, и судите вы далеко не по закону. Совесть не мучает вас от такого приговора???».
Как сообщал «Байкал-Daily», Баиру Жамбалову огласили приговор 26 мая. Сам он не признал свою вину ни в ходе предварительного следствия, ни на суде.