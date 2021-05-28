 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову

«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову
Власть,  Фото:"Россия-24"
Жители республики возмущены назначенным наказанием бывшему вице-спикеру Народного Хурала

На федеральном канале «Россия 24» вышел сюжет про судебный приговор Баиру Жамбалову, бывшему вице-спикеру Народного Хурала Бурятии, а также бывшему лидеру единороссов республики.

- Громкий приговор в Бурятии. Бывший вице-спикер местного парламента Баир Жамбалов осуждён за смертельное ДТП: суд отправил его в колонию-поселение на 6 лет и 1 месяц. В январе 2020 года Жамбалов за рулём своего внедорожника возвращался с рыбалки, на трассе возле села Батурино мужчина сбил 17-летнюю девушку, после этого он скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать помощь на тот момент ещё живой девушке. Через несколько часов в полицию явился местный предприниматель Галуст Пилосян и признался в том, что именно он управлял автомобилем Жамбалова. Таким образом друзья попытались запутать следствие, но следователям удалось доказать – за рулём в тот роковой вечер сидел именно Жамбалов, и это он опасно превысил скорость до 104 км/час и не заметил пешехода, - говорится в материале программы «Дежурная часть».


Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Бурятии Дмитрий Столяров, было назначено и проведено более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей. Проведено пять осмотров места происшествия, после чего организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода.

Несмотря на обвинительный приговор, родители погибшей студентки сочли наказание слишком мягким.

- Приговор, конечно, слишком мягкий. Колония-поселение. Если учесть домашний арест, по каким критериям он оценивается. Это получается, он треть срока отбыл? – отметил отец насмерть сбитой девушки.

Сразу после оглашения судебного решения Баир Жамбалов сел на пассажирское сиденье своего автомобиля и уехал.

- В колонию ему предстоит приехать самостоятельно. Правда, это вряд ли произойдёт в скором времени: вероятнее всего, политик будет обжаловать приговор. Свою вину он так и не признал. Кстати в ближайшее время будут инициированы разбирательства и против Галуста Пилосяна по делу о лжесвидетельствовании, - заключается в сюжете.

Видео было опубликовано в паблике ves_ulan_ude, под постом появилась масса гневных комментариев жителей региона:

«Все доказали и приговором как оправдали. Плюс, домашний арест войдёт и всё, он свободен»
«Жаль, жизнь человека совсем ничего не стоит»
«Наш суд самый гуманный, а если бы я сбил, давно был бы за решёткой»
«За что тогда Ефремова закатали на 10 лет, он в отличие не прятался, не скрывался»
«Судья, вынесший такое решение, ответьте, пожалуйста, простому народу, родителям девочки - почему такой мягкий вердикт. Видимо, деньги в приоритете у вас, и судите вы далеко не по закону. Совесть не мучает вас от такого приговора???».

Как сообщал «Байкал-Daily», Баиру Жамбалову огласили приговор 26 мая. Сам он не признал свою вину ни в ходе предварительного следствия, ни на суде.
суд ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову
«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову
Власть, 28.05.2021
Жители республики возмущены назначенным наказанием бывшему вице-спикеру Народного Хурала
Глава Подмосковья хочет провести отпуск в Бурятии
Глава Подмосковья хочет провести отпуск в Бурятии
Власть, 28.05.2021
Губернатор Московской области назвал Бурятию «живописной»
Замминистра внутренних дел Бурятии возглавит Октябрьский район Улан-Удэ
Замминистра внутренних дел Бурятии возглавит Октябрьский район Улан-Удэ
Власть, 27.05.2021
Неожиданная смена власти произошла в администрации крупнейшего района Улан-Удэ
В Иркутской области проработают меры стабилизации цен на жильё
В Иркутской области проработают меры стабилизации цен на жильё
Власть, 26.05.2021
Предложения должны быть разработаны не позднее середины июня
Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели исполнение бюджета за 2020 год
Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели исполнение бюджета за 2020 год
Власть, 26.05.2021
Некоторые земельные участки в городе были переведены из одной категории в другую
Премьер-министр России поставил в пример учёного из Бурятии
Премьер-министр России поставил в пример учёного из Бурятии
Власть, 26.05.2021
Михаил Мишустин рассказал о разработке Анжея Жимбиева
Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении
Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении
Власть, 26.05.2021
Просьбу написали на странице зампреда правительства
Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Власть, 25.05.2021
Пять человек претендуют на пост главы Курумканского района Бурятии
Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке
Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке
Власть, 25.05.2021
Весь мусор, подчеркнул Алексей Цыденов, привезли местные жители, а не чужие
Коммуниста призывают извиниться перед главой минздрава Бурятии
Коммуниста призывают извиниться перед главой минздрава Бурятии
Власть, 25.05.2021
Слова коммуниста о том, что необходимо расстрелять Евгению Лудупову, шокировали многих жителей Бурятии
Глава Бурятии посетит мараловую ферму
Глава Бурятии посетит мараловую ферму
Власть, 25.05.2021
Сегодня, 25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Тункинский район
В Иркутской области депутата будут судить за незаконную рубку
В Иркутской области депутата будут судить за незаконную рубку
Власть, 25.05.2021
Депутат вырубил деревья и увёз домой на санях  
Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений
Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений
Власть, 25.05.2021
Руководитель управления Роспотребнадзора назвал причины резкого скачка заболеваемости коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^