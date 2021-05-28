«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову

- Громкий приговор в Бурятии. Бывший вице-спикер местного парламента Баир Жамбалов осуждён за смертельное ДТП: суд отправил его в колонию-поселение на 6 лет и 1 месяц. В январе 2020 года Жамбалов за рулём своего внедорожника возвращался с рыбалки, на трассе возле села Батурино мужчина сбил 17-летнюю девушку, после этого он скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать помощь на тот момент ещё живой девушке. Через несколько часов в полицию явился местный предприниматель Галуст Пилосян и признался в том, что именно он управлял автомобилем Жамбалова. Таким образом друзья попытались запутать следствие, но следователям удалось доказать – за рулём в тот роковой вечер сидел именно Жамбалов, и это он опасно превысил скорость до 104 км/час и не заметил пешехода, - говорится в материале программы «Дежурная часть».







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