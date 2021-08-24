Больше всего подписчиков у главы Бурятии в Instagram
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира на радио «Буряад ФМ» сообщил, что ведёт «аккаунты в социальных сетях самостоятельно», поэтому посты там появляются не так часто.
- На сегодня социальные сети – наиболее короткая дистанция общения с людьми. Я могу свои мысли, предложения, какие-то эмоции в социальные сети выложить. По комментариям, по отзывам я вижу, что заходит, что актуально, что неактуально. Плюс, под вопросом об одном, люди комментарии пишут о другом, о тех наболевших на сегодня вещах. Ну, мы знаем, что много комментариев – тролли и боты работают. На сегодня это наша реальность, действительность, с чем приходится тоже считаться, - отметил Алексей Цыденов.
Наибольшее число подписчиков у главы Бурятии в Instagram: свыше 88 тысяч человек. Для сравнения: во «ВКонтакте» у него более девять тысяч подписчиков, в Facebook – почти пять тысяч.
Посты других глав регионов РФ в социальных сетях довольно часто смахивают на официальные релизы, фотографии и видео продублированы с официальных сайтов правительств регионов. В аккаунте главы Бурятии в Instagram можно встретить селфи с разными людьми, видео из окна его кабинета и т.д.
Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях
Власть, Фото:
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