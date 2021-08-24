Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях

Власть, Фото: страница Алексея Цыденова

Больше всего подписчиков у главы Бурятии в Instagram



Глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира на радио «Буряад ФМ» сообщил, что ведёт «аккаунты в социальных сетях самостоятельно», поэтому посты там появляются не так часто.



- На сегодня социальные сети – наиболее короткая дистанция общения с людьми. Я могу свои мысли, предложения, какие-то эмоции в социальные сети выложить. По комментариям, по отзывам я вижу, что заходит, что актуально, что неактуально. Плюс, под вопросом об одном, люди комментарии пишут о другом, о тех наболевших на сегодня вещах. Ну, мы знаем, что много комментариев – тролли и боты работают. На сегодня это наша реальность, действительность, с чем приходится тоже считаться, - отметил Алексей Цыденов.



Наибольшее число подписчиков у главы Бурятии в Instagram: свыше 88 тысяч человек. Для сравнения: во «ВКонтакте» у него более девять тысяч подписчиков, в Facebook – почти пять тысяч.



Посты других глав регионов РФ в социальных сетях довольно часто смахивают на официальные релизы, фотографии и видео продублированы с официальных сайтов правительств регионов. В аккаунте главы Бурятии в Instagram можно встретить селфи с разными людьми, видео из окна его кабинета и т.д.

